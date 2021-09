Vidéo : Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans un zoo (États-Unis) Posté par Skwatek

Un gorille taille une pipe à un autre gorille dans leur enclos du zoo du Bronx à New York.







Vidéo (38s) : Fellation entre gorilles dans un zoo





Sur le même sujet :

Vidéo : Un singe met un doigt dans le cul d'un autre singe Vidéo : Safari Parc avec les enfants Vidéo : Une girafe suce un poteau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 760 Karma: 2921 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 ET LA LUMIERE ROUGE BORDEL ! Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 8 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 Ils n'auraient pas pris exemple sur quelque éleveur ?? bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1241 Karma: 618 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 1 De l'intérêt des articles putaclic en terme de visibilité..



Merci mais non merci. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1509 Karma: 2670 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 Non mais il avait le tuyau bouché, il voulait juste donner un coup de main ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4608 Karma: 3700 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 1 @Zebuel Je crois que les gorilles, les singes en général n'ont pas besoin de nous pour savoir s'occuper d'eux. Ce sont même des pratiques très répendues pour calmer les tensions au sein du groupe. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5021 Karma: 7434 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 2

Je vois bien les deux boules mais pas la troisieme piece du service. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 760 Karma: 2921 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 @gazeleau T'imagines entre êtres humains, à la fin d'une réunion tandax ?



"Bon, ça nous aura bien pris 3 heures de réunion, mais normalement, on a remporté l'affaire ! Allez, on se s**e la b**e ?" gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4608 Karma: 3700 Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 1 @Bricci Comme quoi, c'est nous qui devrions apprendre des singes. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 822 Karma: 1000 En ligne ! Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 Son pote venait de se faire mordre par un serpent. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 753 Karma: 2685 En ligne ! Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 Ces réactions magiques :

OOOoooow ^^

Hoooaaaaargaaaaaaaaa!!!

Aaaaaw ^^ Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 193 Karma: 743 En ligne ! Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... Re: Un gorille fait une fellation à un autre gorille dans... 0 - Papa, le gorille, où est-ce qu'il habite ?

- Ben là, actuellement, dans la bouche de son pote. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.