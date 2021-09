Vidéo : Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en caméra cachée Posté par Loom-

Je ne sais pas si il a déjà été posté sur Koko , enfin il me semble sur une autre vidéo, mais pas de caméra cachée.

Alex Fredo joue de sa guitare auprès des gens de façon humoristique.



Vidéo (3mn31s) : Les impros d'Alex Fredo (Caméra cachée)





Vidéo : Coup de foudre entre hommes en escalator (Prank) Vidéo : Miroir sans reflet (Caméra cachée) Source : Forum Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2797 Karma: 2183 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 3 Loom- GG pour l'article

N'empêche ça marche bien la guitare pour aborder



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2210 Karma: 4711 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 1

Drôle sans être trop lourd...

Et on le sent joyeux comme gars. J'ai bien aimé.



Drôle sans être trop lourd...



bibi51100 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2016 Envois: 13 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 0 Pas si original que ça. Le mec de la chaine "angry picnic" fait ça depuis des années. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1243 Karma: 616 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 0

La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée :



LA CHANSON DES VRAIS GENS Très sympa (et surtout très bienveillant) mais c'est loin d'être le premier à faire ça..La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic125745.html LA CHANSON DES VRAIS GENS Lexode Je suis accro Inscrit le: 9/12/2014 Envois: 767 Karma: 538 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 0 J'ai découvert ce gars y'a pas si longtemps pendant le confinement. Il a très peu de vidéos sur youtube mais je vous conseille fortement celle où il joue au piano en parlant de la douane américaine nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 697 Karma: 1602 Re: Les imports d'Alex Fredo à la guitare et en camé... 0 @kpouer Si si, lourd