Vidéo : Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une piscine Posté par Koreus

Un Norvégien a créé un lance-pierres humain et a invité quelques amis à l'essayer. Ah oui, petite précision, l'atterrissage s'effectue à 30 mètres de distance dans une petite piscine.



Vidéo (6mn8s) : Slingshot humain dans une piscine





Sur le même sujet :

Vidéo : Catapulte humaine Vidéo : Mouette vs Slingshot Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 687 Karma: 1018 En ligne ! Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... 1 Racouline Je m'installe Inscrit le: 30/10/2013 Envois: 142 Karma: 124 Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... 3 La vidéo se prend un peu trop au sérieux, ça aurait été plus marrant si c'était fait dans l'ambiance Jackass avec un atterrissage hors du bassin -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3987 Karma: 1517 En ligne ! Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... 0

@Racouline

La vidéo se prend un peu trop au sérieux, ça aurait été plus marrant si c'était fait dans l'ambiance Jackass avec un atterrissage hors du bassin

... OK, tu passes premier pour nous montrer le mec marrant qui atterrit hors du bassin. Citation :... OK, tu passes premier pour nous montrer le mec marrant qui atterrit hors du bassin. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 923 Karma: 3063 En ligne ! Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... Re: Un lance-pierres humain avec atterrissage dans une pi... 0 hummm... j'ai une question: le casque, c'est pour éviter les blessures si le gars se ramasse bien violemment en dehors de la piscine? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.