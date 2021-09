Vidéo : Un oeuf lancé sur Emmanuel Macron au Sirha 2021 Posté par Koreus

Lors d'un déplacement au Sirha 2021 à Lyon, Emmanuel Macron a été victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur son épaule sans faire de tâche



Vidéo (22s) : Emmanuel Macron victime d'un jet d'oeuf #sirha2021





Le président a rit jaune.

Qu est ce qu elle vient foutre dedans She-ra d ailleurs???

