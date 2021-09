Vidéo : Un homme attrape un alligator avec une poubelle (États-Unis) Posté par Skwatek

Un homme capture un alligator avec une poubelle devant une maison en Floride.







Vidéo (51s) : Attraper un alligator avec une poubelle





Auteur Conversation jonquilledent Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2016 Envois: 14 Karma: 57 En ligne ! Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... 0 Finalement, on n'est pas si mal avec nos cousins ou araignées dans des verres en France... orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 227 Karma: 690 Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... 1 Tsssk irresponsable ! Les alligators ça va dans la poubelle orange ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5033 Karma: 7468 Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... 0 Finalement c est la plus grosse gueule qui gagne Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 77 Karma: 410 Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... 0 capture un alligator avec une avec une poubelle



et surtout en claquettes !!



et surtout en claquettes !! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2214 Karma: 4773 En ligne ! Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... Re: Un homme attrape un alligator avec une poubelle (État... 0

@Tempo123

@Tempo123

capture un alligator avec une avec une poubelle



et surtout en claquettes !!



et surtout en claquettes !!



Et ?



Et ?



Faut des mocassins à gland pour mettre un alligator dans une poubelle ?