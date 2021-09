Vidéo : Une femme tombe sur une voiture depuis un balcon en faisant l'amour (Taïwan) Posté par gazeleau

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Taiwan. On ne sait quelle expérimentation épicée faisait ce couple sur son balcon, mais elle a tourné court lorsque la femme a basculé, atterrissant sur le toit d'une berline au pied de l'immeuble. La chute est violente, mais les média locaux ne parlent pas de blessures graves. La femme a été tout de même hospitalisée. Beaucoup de chance tout de même.





Vidéo (2mn13s) : Une femme tombe sur une voiture depuis un balcon





