Vidéo : Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angleterre) Posté par Skwatek

Assis au volant de sa voiture, un automobiliste attrape et frappe un cycliste sur une route près de Swindon, en Angleterre.





Vidéo (56s) : Un automobiliste frappe un cycliste





Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2610 Karma: 1260 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 1 Ce genre de bouffon... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1513 Karma: 2688 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 3 Un trou de balle filmé par un cul. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 428 Karma: 467 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 3 il la attrapé parce qu'il a attrapé le rétro de la voiture juste avant. ça ne m'étonnerait pas que rouler l'un à côté de l'autre soit interdit comme c'est déjà la cas en France… PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 689 Karma: 829 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 1 Qu'ils ne se plaignent pas, il aurait pu l'attraper avec une poubelle... pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 353 Karma: 454 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 3 Coups et blessures, coups et blessures avec une arme,...



Et il ne reçoit qu'un avertissement ?

Qu'ils fassent appel, et j'espère qu'ils gagneront ! Grantz Je m'installe Inscrit le: 12/6/2013 Envois: 109 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Tout ça c'est de la faute du motard de toute façon ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1813 Karma: 6841 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 2

- Ce n'est pas bien d'essayer de tuer des gens monsieur.

- Ah, OK.

- Bon, faites attention la prochaine fois. Citation :- Ce n'est pas bien d'essayer de tuer des gens monsieur.- Ah, OK.- Bon, faites attention la prochaine fois. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 498 Karma: 3008 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 4 Mouais...

Certes, l'automobiliste n'a pas eu la bonne réaction mais les cyclistes roulent :

- Sur la route, ce n'est pas adapté à leur véhicule

- En groupe, ce n'est pas adapté à la circulation

- A gauche... à part pour casser les couilles, je ne vois pas de raison



Bref, encore une fois les automobilistes passent pour les méchants. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5855 Karma: 5618 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @dylsexique

Et, en plus, en tombant il a failli rayer ma voiture, le fils de p*** ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5034 Karma: 7469 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Un avertissement woah... "attention petit coquin..la prochaine fois...allez rentres chez toi. Bisous." ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1513 Karma: 2688 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 3 En même temps ils ont l'air d'être des sacrés casse-couilles en prenant toute la largeur de la route ...





SWCC Group ride incident



Les mecs prennent la place de 2-3 semi-remorques et s'étonnent qu'un conducteur s’énerve, ils peuvent rouler en file indienne ou en petit pack mais s'étaler sur 50m en prenant les 2 voies c'est un peu chiant pour les autres. Draftii Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 4 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @belnea Heu, ils roulaient 2 de front à priori (et non étalé sur la route).

Si c'est comme en France, c'est totalement autorisé de rouler comme ça en groupe...jusqu'à ce qu'une voiture se signale (klaxon) et dans ce cas, le groupe doit se mettre en file indienne.



Au passage, c'est assez marrant le code de la route car il est quand même plus simple de double un groupe plus court (quand ils sont 2 de front) qu'une dizaine de cyclistes en file indienne (plus long à doubler), sauf si on ne respecte pas les distances pour doubler. Mais ça n'arrive jamais bien entendu lol HowMyGod Je viens d'arriver Inscrit le: 26/1/2017 Envois: 4 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Pourquoi le cycliste doit automatiquement touché au rétro?

Le véhicule, qu'il fasse des fuck ou insulte les mecs, c'est une chose.



Mais, le cycliste, au lieu de répondre également par des insultes, préfère toucher le rétro, après il vient pleurer que le véhicule ne le laisse pas faire?



Bien fait pour sa gueule, voilà mon avis. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3364 Karma: 947 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Après l'alligator, le cycliste :') GrammarNazi Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2019 Envois: 33 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 2 Réaction de débile de la part du conducteur, mais pour avoir régulièrement droit à des troupeaux de cyclistes sur la petite nationale que j'emprunte quotidiennement, je peux vous dire qu'ils cassent vraiment les couilles ! Y a aucun respect dans leur manière de circuler. Ils prennent toute la route, obligent à faire des dépassements dangereux. Comme le dit @ThomGamer, ils devraient faire des petits paquets de cinq en file indienne avec des espaces entre chaque groupe. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2339 Karma: 2922 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 2

@belnea

ça ne m'étonnerait pas que rouler l'un à côté de l'autre soit interdit comme c'est déjà la cas en France…



Heu...non.



https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo/regles-de-circulation-pour-les-cyclistes



Rouler à vélo hors agglomération

Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons.

Dans les virages, serrez au maximum à droite car les voitures ne vous voient qu’au dernier moment.

Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.

Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement en file indienne.

Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le. Citation :Heu...non.Rouler à vélo hors agglomérationNe roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons.Dans les virages, serrez au maximum à droite car les voitures ne vous voient qu’au dernier moment.Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.Si vous roulez en groupe,ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement en file indienne.Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2339 Karma: 2922 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 1

@GrammarNazi

Réaction de débile de la part du conducteur, mais pour avoir régulièrement droit à des troupeaux de cyclistes sur la petite nationale que j'emprunte quotidiennement, je peux vous dire qu'ils cassent vraiment les couilles ! Y a aucun respect dans leur manière de circuler. Ils prennent toute la route, obligent à faire des dépassements dangereux. Comme le dit @ThomGamer, ils devraient faire des petits paquets de cinq en file indienne avec des espaces entre chaque groupe.



C'est ce que conseille la sécurité routière, des petits groupes...mais pas en file indienne.

Parce qu'en file indienne, les voitures doublent, qu'il y ait quelqu'un qui arrive en face ou pas.

Les 1.5m d'écart réglementaire ne sont alors jamais respecté. Citation :C'est ce que conseille la sécurité routière, des petits groupes...mais pas en file indienne.Parce qu'en file indienne, les voitures doublent, qu'il y ait quelqu'un qui arrive en face ou pas.Les 1.5m d'écart réglementaire ne sont alors jamais respecté. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15871 Karma: 21870 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 ThomGamer SWCC = Social justice Warriors Cycling Club ? SWCC = Social justice Warriors Cycling Club ? Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 276 Karma: 925 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Le fait que les cyclistes roulent de front n'est pas un problème : pour doubler il faut de toute façon que la voie opposée soit libre. Au contraire, en roulant de front, ils limitent la longueur du troupeau et ils facilitent par conséquent le dépassement. Par contre s'ils s'étalent en longueur c'est effectivement un problème.



Tenir le rétroviseur est un peu cavalier mais c'est sans doute une manière de se stabiliser et de limiter ainsi le risque d'accident non ?



Au cas où, je précise que je ne pratique pas le vélo sur route (non parce que ça ne me plaît pas mais parce que je trouve cela trop dangereux). Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 834 Karma: 1007 En ligne ! Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 1

@Mopimoi

Mouais...

Certes, l'automobiliste n'a pas eu la bonne réaction mais les cyclistes roulent :

- Sur la route, ce n'est pas adapté à leur véhicule

- En groupe, ce n'est pas adapté à la circulation

- A gauche... à part pour casser les couilles, je ne vois pas de raison



Bref, encore une fois les automobilistes passent pour les méchants.



J'adore, tu arrives à culpabiliser les cyclistes que la route ne soit pas adaptée pour eux. Alors là je dis bravo !



Citation :

@ThomGamer

Les mecs prennent la place de 2-3 semi-remorques et s'étonnent qu'un conducteur s’énerve, ils peuvent rouler en file indienne ou en petit pack mais s'étaler sur 50m en prenant les 2 voies c'est un peu chiant pour les autres.



Des groupes comme ça t'en croise peut-être 1 tous les 100 km, des voitures qui les frôlent (ou pas), ils en croisent 300 tous les 100 kms et ce sont eux qui sont chiants ? Ah ok. Citation :J'adore, tu arrives à culpabiliser les cyclistes que la route ne soit pas adaptée pour eux. Alors là je dis bravo !Citation :Des groupes comme ça t'en croise peut-être 1 tous les 100 km, des voitures qui les frôlent (ou pas), ils en croisent 300 tous les 100 kms et ce sont eux qui sont chiants ? Ah ok. mmmmh Je viens d'arriver Inscrit le: 10/9/2021 Envois: 7 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @Mopimoi

Mouais...

Certes, l'automobiliste n'a pas eu la bonne réaction mais



"je suis pas raciste, mais" Citation :"je suis pas raciste, mais" LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1610 Karma: 1105 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0

@belnea

ça ne m'étonnerait pas que rouler l'un à côté de l'autre soit interdit comme c'est déjà la cas en France…

Comme le dit @Apowers, c'est une idée reçue ça.

Il est parfaitement autoriser de circuler à 2 de front en vélo, sous certaines conditions (méprisées par cette vidéo). Et pour être précis, en voici l'article de loi : Citation :Comme le dit @, c'est une idée reçue ça.Il est parfaitement autoriser de circuler à 2 de front en vélo, sous certaines conditions (méprisées par cette vidéo). Et pour être précis, en voici l'article de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842339 Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 279 Karma: 235 En ligne ! Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0

Source: Fédération Francaise de Cyclimse

https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/conseils-pour-debuter/rouler-en-groupe/



Voila c'est dit !!! Source: Fédération Francaise de CyclimseVoila c'est dit !!! Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 79 Karma: 203 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 J'ai jamais compris le probleme que les cyclistes roulent a 2 de front.



Quand on depasse qu'on roule a moitié ou totalement sur la voie d'en face ca ne change rien, si il y a de la place pour depasser un velo il y a de la place pour en depasser deux.



Mais visiblement c'est horrible de devoir ralentir un peu et attendre quelques minutes en perdant de precieuses secondes. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 838 Karma: 600 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 Encore la faute du motard... Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 79 Karma: 203 Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @GrammarNazi Tu as dut perdre deja plusieurs minutes de ta vie a devoir supporter ces horribles monstres d'egoisme. Je te témoigne tout mon soutien. Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 279 Karma: 235 En ligne ! Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @Snorri "Mais visiblement c'est horrible de devoir ralentir un peu et attendre quelques minutes en perdant de precieuses secondes."

Ce n'est pas ralentir "un peu" mais quand tu arrive à 50kmh c'est quasi s'arreter. C'est carrement dangereux pour tous le monde.

Je vis dans les montagnes et souvent les cyclistes monte à 5kmh, et montagnard je suis, sur route que je connais bien je roule à 50/60kmh.

En sortie de virage, un groupe de vélo 5kmh sur la largeur de la route ca surprend !!!! Autan dire un vehicule arreté au milieu.



Et quand les cyclistes descendent à 50kmh sur leurs pneus épais comme des ficelles, en virages ils prennent la largeur de la route pour "adoucir" la courbe. Et la voiture qui arrive en face c'est koi qué fait ??? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 834 Karma: 1007 En ligne ! Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... Re: Un automobiliste attrape et frappe un cycliste (Angle... 0 @Modafoka,



Oui mais le problème c'est que les sorties en groupe sont pour beaucoup des déplacements à but social autant que sportif. Il suffit d'observer des marcheurs par exemple et tu remarques qu'ils se placent également par deux. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent ainsi parler. C'est ce qui pousse le plus je suppose les cyclistes à se mettre côte à côte et tous ceux qui ont fait du vélo en groupe (ou au moins à deux) un jour dans leur vie ont sans doute eux ce "réflexe", donc peuvent le comprendre.



Quand au fait de se mettre en file indienne, puis côte à côte, puis en file indienne dès qu'il y a des voitures, c'est bien en théorie, mais dans les faits, vu qu'il y a tout le temps des voitures, tu passes ton temps à te décaler et c'est pas pratique pour discuter (essaie de discuter et arrête ta conversation tous les 30 secondes, tu vas voir c'est pas pratique).



Cela dit, pour les automobilistes aussi, s'ils restent côte à côte ça doit être assez stressant je suppose. Heureusement, des gros groupes il n'y en a pas tant que ça, contrairement au voiture où là y'a que ça. Je suppose donc que les plus gênés sont les cyclistes, ne l'oublions pas.