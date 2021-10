Vidéo : Un crocodile de compagnie veut des caresses Posté par Skwatek

Gamora, un crocodile de Morelet, demande des caresses à son propriétaire.



Vidéo (24s) : Crocodile de compagnie





demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 112 Karma: 175 Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 2 Croc meugnon!

PS : Ça m'a empêché de me demander jusqu'au bout s'il allait pas bouffer la caméra







PS : Ça m'a empêché de me demander jusqu'au bout s'il allait pas bouffer la caméra zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 927 Karma: 3076 Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 4 C'est beau l'amour entre un croco et un humain. Magnifique séance de drague. Regardez comme il Lacoste Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11472 Karma: 8005 Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 0 C'que c'est moche Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3957 Karma: 16318 Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 1 Particulier comme animal, quand même... le jour où elle est mal lunée et te mord la main, par contre, tu dois le sentir passer... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 770 Karma: 2948 Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 0 « Avant, j’avais un cochon d’Inde, mais je trouvais ma vie trop planplan… » Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 86 Karma: 93 En ligne ! Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 0

Cela dit, j'aurais quand même du mal à avoir confiance C'est mignon et ça prouve que tous les animaux ont des sentiments et un besoin de tendresse.Cela dit, j'aurais quand même du mal à avoir confiance ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1517 Karma: 2699 En ligne ! Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 0 Encore un qui va finir à la poubelle ... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2218 Karma: 4778 En ligne ! Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses Re: Un crocodile de compagnie veut des caresses 0

@Bricci

« Avant, j’avais un cochon d’Inde, mais je trouvais ma vie trop planplan… »



L'avantage c'est qu'il lui aura servis de nourriture !



Hors mis la musique "cul cul la praline", le fait d'être en stress qu'il bouffe quelque chose : la vidéo est sympa.