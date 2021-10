Vidéo : Régis charge un rocher sur un camion plateau Posté par -Flo-

Régis charge un rocher sur un camion plateau équipé d'une grue...



Vidéo (37s) : Régis charge un rocher sur un camion





Sur le même sujet :

Vidéo : Régis charge un rocher dans un pick-up Vidéo : Régis en pick-up avec un chargement de bambous Vidéo : Régis charge une pelleteuse sur un bateau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 774 Karma: 2959 En ligne ! Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0 Sacré Regis ! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1945 Karma: 1271 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0 La pierre n'est plus sur la route,je ne vois pas le problème. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3343 Karma: 1782 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0 Pu%#$&... de télécommande wifi !!! Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 25 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 3 On entend surtout qu'il y a un truc qui lâche/casse sur le camion/grue, donc c'est pas vraiment un régis, c'est un gros coup de malchance. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2223 Karma: 4795 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0

@Saigneur

On entend surtout qu'il y a un truc qui lâche/casse sur le camion/grue, donc c'est pas vraiment un régis, c'est un gros coup de malchance.



Clairement !



Au passage je pensais qu'il y avait quelqu'un sur le camion au début (le truc rouge / jaune)... En fait non.



A part le camion, tout va bien. Citation :Clairement !Au passage je pensais qu'il y avait quelqu'un sur le camion au début (le truc rouge / jaune)... En fait non.A part le camion, tout va bien. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 419 Karma: 651 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 1

Je ne vous jette pas la pierre Pierre EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 686 Karma: 522 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0 La prochaine fois, faites appel à Obélix. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11673 Karma: 11747 Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau Re: Régis charge un rocher sur un camion plateau 0 C'est donc ça une pierre qui roule... Je me demande si elle amasse de la mousse ou pas. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.