Vidéo : Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tour Roche à Bâle (Suisse) Posté par Kilroy1

Un petit plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tour Roche à Bâle, en Suisse, à l’occasion des 125 ans de l'entreprise pharmaceutique.



Vidéo (22s) : Mapping sur la tour Roche à Bâle





Non franchement j'ai rigolé ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2224 Karma: 4798 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 1



Ca rend toujours mieux en vidéo !



On rappelle le nom de la ville "Bâle"...



Et c'est partit pour les jeux de mots !



Un Suisse plaisantin sort "à Bâle" de conneries, de son trou perdu, plus communément appelé le trou... De Bâle !





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 928 Karma: 3108 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0 QUEL GENIE! lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1620 Karma: 3185 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0

Vous navigateur est trop vieux Ouuuuh ce petit rire débile:



Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 44743 Karma: 21704 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0

@kpouer

J'ai vu la news il y a quelques jours...



Ca rend toujours mieux en vidéo !



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11675 Karma: 11748 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0

C'est son immeuble, c'est là qu'il habite.

@kpouer

(...) Et c'est partit pour les jeux de mots ! (...)



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 776 Karma: 2982 En ligne ! Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 2 L'histoire dira peut-être que c'est l'entreprise pharmaceutique elle même qui a voulu faire sa pub pour le viagra. Le doute m'habite... Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 364 Karma: 727 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0 Il faut respirer, monsieur, quand on rigole Exotope Je m'installe Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 493 Karma: 707 En ligne ! Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0 Blague de teub à part..



Il a quoi de particulier ce "mapping" ?

C'est juste un projo qui éclaire la tour ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5862 Karma: 5626 Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... Re: Un plaisantin s'amuse avec un mapping sur la tou... 0 @Exotope



