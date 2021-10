Vidéo : Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra Posté par Olyer

Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra. Comme neuf !



Vidéo (2mn26s) : Nettoyage intérieur d'un pick-up





Auteur Conversation MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 298 Karma: 1273 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 2 Je suis déçu... J'attendais le moment où il allait fermer la portière à la fin pour voir un véhicule complètement HS... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 930 Karma: 3116 En ligne ! Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 3

La vidéo est déjà passée :



Train Horn Prank!! *GONE WRONG* RUINED MY TRUCK! Très satisfait d'avoir la suite de ce prank tout pourri kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 186 Karma: 430 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0



J'imagine la gueule de l'appart ... Mais comment on peut en arriver là ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 755 Karma: 2696 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 1



Et maintenant on attaque le nettoyage de la maison psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 540 Karma: 1162 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 elle roule...ou pas? Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 10 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 1 Pour mettre le véhicule dans cet état, c'est un porc.

La maison, le bureau, les affaires doivent être exactement dans le même état.

Et je n'ose imaginer l'hygiène corporelle... Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 26 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 Le mec a quand même gardé les pièces de monnaie pour lui xD JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 1045 Karma: 1038 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0

@Zebuel

Pour mettre le véhicule dans cet état, c'est un porc.

La maison, le bureau, les affaires doivent être exactement dans le même état.

Et je n'ose imaginer l'hygiène corporelle...

le slip !



Citation :le slip ! Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 143 Karma: 269 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 Magnifique travail de dégueulassage préalable !

Du grand art. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1193 Karma: 1833 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 Parcontre ça me choc un peu qu'il ne porte pas de gants. Pour lui surtout Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3959 Karma: 16319 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 @GerardLeBarbare j'ai pensé pareil. Mets des gants punaise !



J'avais un collègue dont le bureau était un peu dans cet état. C'est fou les gens aussi dégueulasses. fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 98 Karma: 122 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 Ettttttttt coupez ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2636 Karma: 6504 Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0



je crois qu'on a trouvé sa voiture ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 783 Karma: 3015 En ligne ! Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 On dit qu'un homme entretient sa voiture comme il s'entretient lui même... punaise, je veux pas voir la tête du gars ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 930 Karma: 3116 En ligne ! Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 1

@Bricci

On dit qu'un homme entretient sa voiture comme il s'entretient lui même... punaise, je veux pas voir la tête du gars !

Je connais cette citation mais je ne me souviens plus de qui elle est: Socrate ou Platon? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 783 Karma: 3015 En ligne ! Re: Le nettoyage intérieur d'un pick-up Toyota Tundra 0 @zoneh Darwin



(ou Jason Statham, je sais plus...)