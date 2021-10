Vidéo : « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'émission 52 minutes (RTS) Posté par LeFreund

L'équipe de 52 Minutes a fait un nouveau sketch au sujet de l'alimentation.



Vidéo (3mn33s) : Dis Papa : L’alimentation (52 Minutes)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cadeau empoisonné (52 minutes) Vidéo : Une période difficile (52 minutes) Vidéo : Faillite Club (52 minutes) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1617 Karma: 738 En ligne ! Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 This is the end

Beautiful friend

This is the end

My only friend, the end



Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the end

No safety no surprise, the end

... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3367 Karma: 947 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 Ca réveille (les consciences) de bon matin ! Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 81 Karma: 250 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 3 J'attends impatiemment le même style de vidéo sur les énergies renouvelables et les voitures électriques, ça va être drôle ...

Au dela de l'aspect dramatique quand on regarde la surconsomation de manière réaliste il faut reconnaitre que faire des efforts à notre petit niveau individuel ne semble pas servir à grand chose.

Espéront que cela change un jour mais entre les mentalités, les décisions politiques, l'industrie, l'aspect financier qui empêche beacoup de monde à faire mieux, la différence entre citadin et ruraux ... pas évident. Jedtrex Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2010 Envois: 12 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 "Et l'eau, il n'y en aura pas toujours, c'est pour ça qu'elle est privatisée par.."

Lord. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1486 Karma: 4102 En ligne ! Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 1 A tel point qu'il n'y aura bientôt plus de terres cultivables sans engrais chimique

Quelqu'un a la source d'une affirmation aussi extravagante ? Ça ma parait délirant.

J'ai peur que dans ce flot d'affirmations, il ait dit une sottise. Citation :Quelqu'un a la source d'une affirmation aussi extravagante ? Ça ma parait délirant.J'ai peur que dans ce flot d'affirmations, il ait dit une sottise. TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 40 Karma: 114 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 1 corent2 C'est assez logique. L'agriculture intensive (via les pesticides) tue les microorganismes présents dans les sols. Sans eux, un sol n'est tout simplement plus fertile puisque ce sont eux qui fixe l'azote présent dans l'air sous forme d'ammoniac et a donc besoin d'intrant (engrais) pour être cultivable.

Voici un article de science et vie qui parle de l'appauvrissement des sols en france :

https://www.science-et-vie.com/archives/alerte-a-l-appauvrissement-des-sols-21616



Edit : après engrais chimique ou non, ça fonctionne pareil. C'est assez logique. L'agriculture intensive (via les pesticides) tue les microorganismes présents dans les sols. Sans eux, un sol n'est tout simplement plus fertile puisque ce sont eux qui fixe l'azote présent dans l'air sous forme d'ammoniac et a donc besoin d'intrant (engrais) pour être cultivable.Voici un article de science et vie qui parle de l'appauvrissement des sols en france :Edit : après engrais chimique ou non, ça fonctionne pareil. animus Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 153 Karma: 55 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0

Par contre on voit que la Suisse a toujours un coup d'avance sur la France niveau standard (même si leur vidéos semblent plus critiques, ce qui est sain), par exemple le broyage est toujours pratiqué chez nous (changera l'année prochaine je crois).



Et ils pratiquent des politiques protectionnistes pour préserver leur exploitations, comme pour le rampon , je serai pas étonné que leur standard vis-a-vis du bien être animal soient globalement meilleurs que dans le reste de l’Europe. Cool vidéo mais un peu anxiogène car ils n'évoquent aucune solution.Par contre on voit que la Suisse a toujours un coup d'avance sur la France niveau standard (même si leur vidéos semblent plus critiques, ce qui est sain), par exemple le broyage est toujours pratiqué chez nous (changera l'année prochaine je crois).Et ils pratiquent des politiques protectionnistes pour préserver leur exploitations, comme pour le rampon, je serai pas étonné que leur standard vis-a-vis du bien être animal soient globalement meilleurs que dans le reste de l’Europe. TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 40 Karma: 114 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 1 @Vilkas L'individu a quand même un certain pouvoir via son choix de consommation. On a tendance à oublier qu'une énorme partie des émissions de CO2 et pollutions diverses ont pour origine la production de bien. Selon moi, il ne faut clairement pas négliger le pouvoir du peuple à ce niveau là. Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1872 Karma: 1318 En ligne ! Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 Comme pour l'énergie il n'y a aucune solution.

L'idéal serait de retourner vivre dans les grottes et de diviser la population mondiale par 1000, mais on sait tous que ca n'arrivera jamais. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 669 Karma: 848 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 Quand la logique monétaire prévaut sur la logique humaine. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1486 Karma: 4102 En ligne ! Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0 @TheChemist

Cet article ne dit pas qu'il n'y aura bientôt plus de terres cultivables sans engrais chimique. fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 336 Karma: 841 Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... Re: « Dis Papa : L’alimentation », un sketch de l'ém... 0

@corent2

Citation : A tel point qu'il n'y aura bientôt plus de terres cultivables sans engrais chimique

Quelqu'un a la source d'une affirmation aussi extravagante ? Ça ma parait délirant.

J'ai peur que dans ce flot d'affirmations, il ait dit une sottise.



Le rapport Meadows en parle plutôt bien. Effectivement pour le sketch c'est un peu simplifié, mais l'appauvrissement des sols diminue les rendements, il faut donc de plus en plus d'intrants pour maintenir la production de nourriture par habitant, malheureusement les intrants appauvrissent les sols, et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle une boucle de rétroaction négative.

En plus de cela, la pollution due aux capitaux industriels augmente de manière exponentielle, ce qui dépasse les exutoires de la pollution et là aussi diminue la fertilité des sols.

Un dernier point à prendre en compte est le fait que ce sont les terres les plus faciles à cultiver qui sont cultivées en premier. L'agriculture intensive diminue le rendement de ces terres ce qui pousse l'homme à se tourner vers des terres avec un rendement moindre, cependant pour maintenir la production alimentaire haute il faut, en comparaison, utiliser plus d'intrants.



Toutes ces informations se trouvent très bien expliquées dans le rapport Meadows qui explique le fonctionnement du modèle World3. Citation :Le rapport Meadows en parle plutôt bien. Effectivement pour le sketch c'est un peu simplifié, mais l'appauvrissement des sols diminue les rendements, il faut donc de plus en plus d'intrants pour maintenir la production de nourriture par habitant, malheureusement les intrants appauvrissent les sols, et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle une boucle de rétroaction négative.En plus de cela, la pollution due aux capitaux industriels augmente de manière exponentielle, ce qui dépasse les exutoires de la pollution et là aussi diminue la fertilité des sols.Un dernier point à prendre en compte est le fait que ce sont les terres les plus faciles à cultiver qui sont cultivées en premier. L'agriculture intensive diminue le rendement de ces terres ce qui pousse l'homme à se tourner vers des terres avec un rendement moindre, cependant pour maintenir la production alimentaire haute il faut, en comparaison, utiliser plus d'intrants.Toutes ces informations se trouvent très bien expliquées dans le rapport Meadows qui explique le fonctionnement du modèle World3. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.