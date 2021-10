Vidéo : Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affronte 150 riders lors d'une course-poursuite Posté par Maitre_Cube

Lors du Red Bull Campo, Loïc Bruni champion du monde de VTT descente a affronté 150 riders dans une course poursuite.



Vidéo (12mn10s) : Loïc Bruni vs 150 riders (Red Bull Campo)





Vidéo : Accident du rider Elic F Grossmann au Down Puerto Vallarta Vidéo : Danny Macaskill fait une balade à vélo avec un enfant (Ecosse) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 711 Karma: 550 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Bonne pub. Je ne regarde plus pour ma part. Spiritofsera Je m'installe Inscrit le: 19/3/2014 Envois: 171 Karma: 147 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 4 Super bien fait Riders Republic, je ne pensais pas que le jeu serait aussi réaliste. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1533 Karma: 2733 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 2 11:42 : c'est tout ce que je retiens de la vidéo ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5872 Karma: 5651 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Vachement écolo la course. Pauvre forêt. Maitre_Cube Je m'installe Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 424 Karma: 628 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Cool qu'elle soit sortie en HD, quand je l'avait postée elle n'existait pas encore. Bien à vous. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 775 Karma: 1448 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Si c'est un jeu, c'est un peu violent quand même ...

Essayer de ne pas se faire rattraper, c'est rigolo, sauf que pour doubler, il passe son temps à pousser les autres au risque de les faire tomber :s

Essayer de ne pas se faire rattraper, c'est rigolo, sauf que pour doubler, il passe son temps à pousser les autres au risque de les faire tomber :s nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1193 Karma: 2187 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Allez Kikii!! Ah non pardon, une vieille habitude. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1475 Karma: 1385 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 de 8:03 à 8:47 le mec qui roule devant la caméra m'a fait vraiment peur... il roule comme un babouin et on n'a pas vraiment l'impression qu'il maitrise tout ce qu'il se passe ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2229 Karma: 4817 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0

@ThomGamer

11:42 : c'est tout ce que je retiens de la vidéo !





Dommage, t'aurais regardé la vidéo, t'aurais vu qu'il l'a fait plusieurs fois ça, et qu'il c'est toujours excusé après ou il se renseigne pour savoir si le gars va bien.



Par contre, il prend de sacrés raccourcis durant la course.



Faut voir la vitesse à laquelle il passe, honnêtement : on voit qu'il gère hyper bien.





Bravo à lui ! Et à elle. Citation :Dommage, t'aurais regardé la vidéo, t'aurais vu qu'il l'a fait plusieurs fois ça, et qu'il c'est toujours excusé après ou il se renseigne pour savoir si le gars va bien.Par contre, il prend de sacrés raccourcis durant la course.Faut voir la vitesse à laquelle il passe, honnêtement : on voit qu'il gère hyper bien.Bravo à lui ! Et à elle. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 177 Karma: 177 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 Par contre les mecs qui ont fini devant lui n'ont pas l'air vraiment mauvais... Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 587 Karma: 401 Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 dommage qu'il rate la premiere place



olivier78 Je suis accro Inscrit le: 27/3/2011 Envois: 959 Karma: 72 En ligne ! Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... Re: Le champion du monde de VTT descente Loïc Bruni affro... 0 @Wiiip



