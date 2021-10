Vidéo : Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mignon (Afrique) Posté par THSSS

Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mignon dans un village en Afrique.



Vidéo (28s) : Gentil petit phacochère tout mignon





Gwylom Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2010 Envois: 11 Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 0 Vous navigateur est trop vieux Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 785 Karma: 3015 En ligne ! Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 1 Il aurait mieux fallu tenter avec un suricate, c'est moins bourrin... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3358 Karma: 1815 Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 1



en fait il est en mode " j'vais m'le faire.., j'vais m'le faire" oh le fourbe ! qui avance en remuant sa queue comme un gentil toutou...en fait il est en mode " j'vais m'le faire.., j'vais m'le faire" Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 289 Karma: 176 En ligne ! Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 0 HELP ME

HALP

HAELP GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1194 Karma: 1835 Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 0 Ho !!! un bobo citadin qui découvre que la nature ce n'est pas Disney. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 977 Karma: 1205 En ligne ! Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... Re: Un homme rencontre un gentil petit phacochère tout mi... 0

@GerardLeBarbare

Ho !!! un bobo citadin qui découvre que la nature ce n'est pas Disney.



@GerardLeBarbare

Ho !!! un bobo citadin qui découvre que la nature ce n'est pas Disney.

Hé oh, on est pas tous comme ça. -.-