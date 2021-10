Vidéo : Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit Ikea ? Posté par Vassili44

Le Monde essaie, à travers un travail d'investigation et de recherches, de trouver l'origine de cette affirmation : 1 Européen sur 10 aurait été conçu dans un lit Ikea.



Vidéo (8mn34s) : Avez-vous été conçu dans un lit Ikea ?





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 791 Karma: 3019 En ligne ! Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 1 Mais à domicile ou en magasin ? Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 83 Karma: 431 Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 0 @Bricci

Poster un commentaire, certes comique, mais sans avoir pris le temps de regarder la vidéo (cf heure du post)... Si seulement tu nous avais sorti une contrepèterie! le sujet des clients qui vissent leur lit s'y prête pourtant bien! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 9348 Karma: 4127 Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 0 @Tempo123

Toutes les vidéos passent par la chambre des liens (CDL) avant d'être sélectionnées, ou pas, pour passer en article.

Ce qui fait qu'on peut avoir lu la vidéo avant la date et heure du post, et commenter direct.

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1538 Karma: 2750 Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 1 Est-ce que ceux ayant été conçus dans un lit Ikea ont un petit truc en plus ? Genre une vis, une cheville dont ils savent pas quoi foutre alors qu'extérieur tout a l'air d'aller bien. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 791 Karma: 3019 En ligne ! Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 0 alfosynchro Et bien si, merci de ton explication ! Et en la revoyant, je trouvais juste ça marrant d'imaginer des couples s'envoyer en l'air chez Ikea ! Bon, mais si ça peut te faire plaisir, @Tempo123 "Cet ordi m'a rempli de joie". Et bien si, merci de ton explication !Et en la revoyant, je trouvais juste ça marrant d'imaginer des couples s'envoyer en l'air chez Ikea ! Bon, mais si ça peut te faire plaisir, @"Cet ordi m'a rempli de joie". Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 791 Karma: 3019 En ligne ! Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 0 @ThomGamer Oui : la pièce qui leur permet de rester droit contre un mur Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 655 Karma: 356 En ligne ! Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... Re: Un Européen sur dix aurait-il été conçu dans un lit I... 0 En même temps la vraie question est : est ce que quelqu'un croit encore toute la merde journalistique que peut pondre ce genre de magasines a sensation ?