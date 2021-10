Vidéo : Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s'en occuper Posté par Kilroy1

Il s'est rendu dans une animalerie et a trouvé un oeuf de perruche abandonné dans une cage. La femelle venait juste d'être vendue



Vidéo (9mn29s) : Une histoire de perruche





Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1538 Karma: 2752 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 4 C'était donc ça ce tictac au gout très étrange ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2230 Karma: 4821 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 1



L'oiseau femelle hein ! Pas la proprio. Pourquoi il n'a pas cherché la propriétaire de la femelle pour qu'elle s'occupe de son œuf ?L'oiseau femelle hein ! Pas la proprio. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 791 Karma: 3021 En ligne ! Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 kpouer Il fallait peut-être la chercher du côté de François... Il fallait peut-être la chercher du côté de François... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15916 Karma: 21964 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 2





Pauvre perruche quand même qui perd sa femme et voit l’œuf abandonné… De manière générale, préférez la SPA aux animaleries quand vous le pouvez Pauvre perruche quand même qui perd sa femme et voit l’œuf abandonné… De manière générale, préférez la SPA aux animaleries quand vous le pouvez Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 451 Karma: 1256 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 Cébo. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2641 Karma: 6516 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 Bricci oui mais en 2 minutes , c'est chaud !



oui mais en 2 minutes , c'est chaud ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 791 Karma: 3021 En ligne ! Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 @dtclulu Certes, mais pas pour @kpouer ! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 692 Karma: 1021 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 De quoi faire méditer les pro IVG. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 505 Karma: 3019 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0

@DarkCasimir

De quoi faire méditer les pro IVG.

Y'a des pro IVG chez les ovipares ? Citation :Y'a des pro IVG chez les ovipares ? DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 692 Karma: 1021 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0 @Mopimoi Ceux qui mangent des omelettes ! Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 222 Karma: 100 Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... Re: Il trouve un petit oeuf d'oiseau et décide de s&... 0

@CrazyCow











