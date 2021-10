Vidéo : Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de Volta lors d'un décollage (Italie) Posté par gazeleau

Une montgolfière percute des arbres et renverse une sculpture du Temple de Volta lors d'un décollage au bord du lac de Côme, en Italie.



Auteur Conversation Turbigo Je suis accro Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 1779 Karma: 1229 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 0 Il aurait enflammé les arbres au passage et c'était le pompon ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4947 Karma: 13096 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 0 Bravo, y a pas à dire, il gère. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2236 Karma: 4828 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 0



Est ce qu'on peut dire que le Mongol (est) fier ?!!! ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 54 Karma: 53 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 1 Comment ont-ils pu vouloir décoller si près des arbres?



Le pilote n'est pas censé avoir quelques petites notions des vents??? Direction, force, tout ça...

C'est quand même un peu la base de la montgolfière, non?



Enfin, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, ni dans la montgolfière, ni au niveau du temple.

Se prendre une statue comme ça sur le coin du crâne, ca ne doit pas faire du bien, ni tomber de plusieurs mètre de haut, quand la nacelle penchait salement en passant dans les arbres...



Hallucinant. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 936 Karma: 3126 En ligne ! Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 2 Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1355 Karma: 1768 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 4 @ilou_ras



Connaissant très bien le milieu ayant pratiqué, je vais te répondre.



En temps normal, avant le décollage il y a plusieurs étapes :

* Un briefing rapide pour savoir si la météo permet le décollage et le sens du vent

* Avant le décollage on envoie un ballon de baudruche gonflé à l'helium pour s'assurer que le vent n'a pas changé



Enfin concernant le décollage

* Le pilote est censé attacher sa montgolfière à son 4x4

* Gonfler la montgolfière

* Larguer l'attache lorsque la montgolfière est suffisamment chaude pour monter



En conclusion, ici on a affaire à un manque de sérieux flagrant. Il est évident que le pauvre quo-équipier qui essaie de retenir la montgolfière n'a pas la force suffisante pour remplacer un 4x4. La montgolfière monte donc lentement car pas assez chaude pour effectuer un décollage rapide qui est nécessaire ici vu la proximité des bâtiments. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15932 Karma: 21990 Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... Re: Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de ... 0 Le conseil municipal a été surpris que la montgolfière ait été autorisée à décoller si près du temple.



