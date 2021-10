Vidéo : Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs à une femme (1 sur 5) Posté par Skwatek

Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs à une femme qui appelle pour signaler des suspicions de violences sexuelles sur sa fille lorsqu'elle est chez son père.





Vidéo (1mn48s) : Une femme appelle la brigade des mineurs (1 sur 5)





Vidéo : Un policier demande à une victime de viol de s'excuser (1982) Vidéo : Les propos choquants de l'abbé de La Morandais sur la pédophilie Vidéo : Un enfant de 5 ans appelle les pompiers de Paris Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 55 Karma: 65 Re: Les réponses d'un policier de la brigade des mineurs ... 12 @momo57



Euh, la femme appelle pour demander conseil de ce qu'il convient de faire, comment réagir...

Elle n'en n'est pas à l'étape de vouloir déposer plainte qu'est-ce que tu racontes?

On ne parle pas de petits rigolos, ici...



Elle reçoit comme réponse qu'un enfant de 4ans ça raconte n'importe quoi, et qu'il ne faut pas les écouter?!

Aberrant de la part d'un agent de la brigade des mineurs, ça fait très très peur! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4960 Karma: 13130 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 9 - Allo la police? Je viens de me faire voler ma voiture, on m'a frappé et arraché les clés des mains

- vous êtes sûr que vous ne l'avez pas prêtée à des amis? ça arrive souvent vous savez, à votre age. Vous avez probablement bu et vous leur avez donné les clés pour qu'ils vous ramènent. Ne vous inquiétez pas, si votre voiture n'est pas de retour dans quelques jours, allez chez un concessionnaire pour une nouvelle.

https://www.lci.fr/justice-faits-divers/marseille-un-policier-de-la-brigade-des-mineurs-ecroue-pour-viol-sur-mineur-2196829.html c'est pas lui ? win0z Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2009 Envois: 10 Karma: 61 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 4 Glaçant. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 181 Karma: 365 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 En même temps, si on doit déposer plainte; on vient sur place.... on fait pas ca par téléphone.....

J'imagine, sans vouloir défendre le policier concerné, que des petits rigolos, ils doivent en voir toute la journée.... UnicornMaster Je m'installe Inscrit le: 2/6/2013 Envois: 136 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 Je le sens mal ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 55 Karma: 65 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 12 @momo57



Euh, la femme appelle pour demander conseil de ce qu'il convient de faire, comment réagir...

Elle n'en n'est pas à l'étape de vouloir déposer plainte qu'est-ce que tu racontes?

On ne parle pas de petits rigolos, ici...



Elle reçoit comme réponse qu'un enfant de 4ans ça raconte n'importe quoi, et qu'il ne faut pas les écouter?!

Aberrant de la part d'un agent de la brigade des mineurs, ça fait très très peur! madriz Je m'installe Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 108 Karma: 94 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 5

@momo57

En même temps, si on doit déposer plainte; on vient sur place.... on fait pas ca par téléphone.....

J'imagine, sans vouloir défendre le policier concerné, que des petits rigolos, ils doivent en voir toute la journée....



Je ne sais pas mais sur ce site ils disent bien d'appeler d'abord.

J'imagine que ce sera plus facile de libérer la parole d'un enfant si des professionnels de l'enfance le prennent en charge plutôt que de l'envoyer directement dans un commissariat où il pourrait être mal à l'aise et revenir sur ses déclarations. Citation :Je ne sais pas mais sur ce site ils disent bien d'appeler d'abord. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F781 J'imagine que ce sera plus facile de libérer la parole d'un enfant si des professionnels de l'enfance le prennent en charge plutôt que de l'envoyer directement dans un commissariat où il pourrait être mal à l'aise et revenir sur ses déclarations. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1195 Karma: 2187 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 Elle est gonflée celle-là, on peut vraiment plus violer ses enfants tranquille, c'est fou d'en arriver là.. Larcenn Je suis accro Inscrit le: 11/6/2008 Envois: 798 Karma: 353 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 1 @momo57 C'est ce que je me disais, si ma fille de 4 an tenais ce genre de propos, j'irai déjà voir un médecin ou un pédopsychiatre.



Après ils ont aussi un rôle de conseil, d'indiquer la marche a suivre aux parent un peu en détresse.



Sinon on connais vraiment l’authenticité de cette enregistrement ? SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 220 Karma: 551 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 2 Ça me rend malade duffmatt Je suis accro Inscrit le: 19/1/2006 Envois: 1133 Karma: 457 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 2 @Larcenn Je me pose la même question...comment savoir que ce n'est pas un fake ? SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 390 Karma: 819 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 3 choquant surtout de la part d'un policier de la brigade des mineurs, il a rien a faire là... Eosk76 Je viens d'arriver Inscrit le: 22/6/2015 Envois: 34 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0



J'ai eu un gros coup de délire une fois avec ma 1ere gamine, elle était très jeune (c'etait sur sa table à langer, donc pas bien grande ^^)

Une phrase anodine par rapport au mari de sa nounou, et clairement : c'est moi qui ai interprété en mode je go chez lui direct le dérouiller



Reste que la réponse du flic est hallucinante dans le forme oO Le conseil en soit sur le fond est bon, la distance et le léger foutage de gueule me file le gerbe..J'ai eu un gros coup de délire une fois avec ma 1ere gamine, elle était très jeune (c'etait sur sa table à langer, donc pas bien grande ^^)Une phrase anodine par rapport au mari de sa nounou, et clairement : c'est moi qui ai interprété en mode je go chez lui direct le dérouillerReste que la réponse du flic est hallucinante dans le forme oO pure_demo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 83 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 2 J'ai envie de dire: mec change de boulot, tu n'as rien faire dans la police MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 29 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 1 Non mais les flics sont hyper laxistes quand il s'agit de pédophilie.



Il y a plus de 15 ans, mon pére qui bossait dans une école primaire a chopé un pervers qui se masturbait dans les buissons a coté de la cour de récré.



Les flics sont arrivés avec 1h30 de retard, mon père avait enfermé le taré dans son bureau et les flics ont plus fait chier mon pére que le pervers. Disant qu'il avait séquestré un "vieux monsieur de 65ans qui se promenait dans le parc", occultant pratiquement le fait qu'il se branlait (désolé) a coté de gosses. Une prof avait assisté a la scène et etait tout aussi invisible.

Bref au commissariat, cette prof a eu des questions comme "Avez-vous vu clairement le pénis de Mr?" "Etes vous sure qu'il ne faisait pas autre chose?" bref tout pour eviter d'accuser ce mec et au final on a appris pourquoi, car c'etait compliqué et si la presse s'en méle, ca leur donnera "trop de travail" car on était en plein procés de l'affaire Dutroux.



Bref les flics sont des incompétents, fainéants et laxistes quand il s'agit de protéger les plus faibles. tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 403 Karma: 249 En ligne ! Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 le policier a entièrement raison et son conseil est tres sage.



beaucoup de manipulateurs utilisent l'enfant pour accuser l'autre parent et généralement il pousse l'enfant a raconter n'importe quoi.



vous pensez vraiment que la brigade des mineurs qui sont en permanence confronté a ce genre de situation ne connaissent pas leur travail et vont laisser filé une histoire pareil si il y a un doute ! mmmmh Je viens d'arriver Inscrit le: 10/9/2021 Envois: 15 En ligne ! Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 1 c'est le même discours que certains avec les femmes de picasso, dis donc...



ça en serait pas si effrayant ça serait presque drôle





tu vas voir qu'on va en trouver pour remettre en question l'authenticité de l'enregistrement, et pour dire que la parole de la femme a été coupée, et que c'est elle qui a poussé le policier à dire tout ça



edit : ah bah y en a même qui défendent le fond, et pas seulement la forme...

@tortillo : avec ce discours, taux de dépistage de pédophilie = zero

t'as un intérêt à la situation, ou t'en as juste rien à carrer que certains essaient d'interpeller les gens pour un meilleur dépistage ? belka Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2016 Envois: 5 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 https://www.revolutionpermanente.fr/Pedophilie-un-policier-de-la-brigade-des-mineurs-mis-en-examen-pour-viol-a-Marseille gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 80 Karma: 170 Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 2 @tortillo allo ? ... écoute. demain ta fille dis la même chose de son professeur, t'appelles la brigade des mineurs et ils te répondent ça ; toi tu vas te coucher tranquille le soir ? mmmmh Je viens d'arriver Inscrit le: 10/9/2021 Envois: 15 En ligne ! Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... Re: Les réponses d’un policier de la brigade des mineurs ... 0 pour information, ce type de discours dans un cabinet de médecin, c'est signalement obligatoire au procureur de la république en vue de déclenchement d'une procédure via la PMI



pour information, ce type de discours dans un cabinet de médecin, c'est signalement obligatoire au procureur de la république en vue de déclenchement d'une procédure via la PMI

avec poursuites envisageables pour le médecin qui ne le fait pas