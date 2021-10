Vidéo : Un train percute un camion transportant des voitures (États-Unis) Posté par LeFreund

Un train percute un camion transportant des voitures qui est bloqué sur un passage à niveau à Love County, dans l'Oklahoma.



Vidéo (1mn7s) : Train vs Camion transportant des voitures





Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5058 Karma: 7512 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 1 Les trains devraient toujours avoir des dash cam en slow motion Lapin12 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2020 Envois: 34 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 0 Strikeeeeeeeeeeee Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2033 Karma: 3455 En ligne ! Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 1 Des voitures volantes ! Ça y est, on y est. niavro Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2012 Envois: 13 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 0 Le combo qu'on attendait tous ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15937 Karma: 22011 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 0 Ça commence à en faire pas mal depuis quelques temps !



(En France en tout cas il y a en principe un téléphone d'alerte qui permet de prévenir le train qui pourra enclencher l'arrêt d'urgence avant de voir l'obstacle) marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 425 Karma: 676 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 0 Un train qui défonce un camion qui transporte un pickup qui tracte une remorque qui porte un bateau sur lequel il y a un vélomoteur (dans les fontes duquel il y a une paire de rollers). Je n'arrive pas à caser un avion ou un hélico dans la définition du crash parfait. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 839 Karma: 601 Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... Re: Un train percute un camion transportant des voitures ... 0 Correction : un train percute 2 fois un camion transportant des voitures