Vidéo : Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, soleil » Posté par Skwatek

Un réveil avec la poupée du jeu « Un, deux, trois, soleil » dans la série « Squid Game ».





Vidéo (14s) : Un réveil Squid Game





Sur le même sujet :

Vidéo : Réveil d'un homme Vidéo : Le réveil déchiqueteur de billet Vidéo : Quand tu te réveilles et que tu ne sais plus quel jour on est Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 941 Karma: 3194 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 5 Pourtant il n'avait pas bougé... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 159 Karma: 648 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 2 Il faut juste pas dormir le cul à l’air, sinon c’est 1,2,3 lune! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4982 Karma: 13279 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 2 Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4197 Karma: 3040 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 4 La série la plus surcotée de tous les temps... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3378 Karma: 1846 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 0 ça serait pas le dépanneur brésilien par hasard ? AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1645 Karma: 750 En ligne ! Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 0 @Mr-poulet-du-33 Ouai...

Un divertissement moyen et pas vraiment original :





La mort la plus WTF du cinéma ! Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 56 Karma: 98 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 0 Non. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 701 Karma: 851 Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... Re: Un réveil Squid Game avec le jeu « Un, deux, trois, s... 0 LeFreund Exactement. Il se trouve que je ne regarde aucune série (pas envie de me bloquer 50h), résultat depuis quelques années autour de moi on me parle de pleins de trucs que je ne comprends pas. C'est chiant cet uniformisation de la culture : si tu n'as pas exactement la même culture que tout le monde tu es exclu.

J'ai justement entendu parler ce week-end pour la 1ere fois de 2 séries dont j'ignorais totalement l'existence : Validé et SquidGame. Et je n'ai fichtrement aucune idée de quoi cela parle. Et quand tu dis que tu n'as jamais entendu parler on te dit "mais dans quel monde vis-tu ?" Exactement. Il se trouve que je ne regarde aucune série (pas envie de me bloquer 50h), résultat depuis quelques années autour de moi on me parle de pleins de trucs que je ne comprends pas. C'est chiant cet uniformisation de la culture : si tu n'as pas exactement la même culture que tout le monde tu es exclu.J'ai justement entendu parler ce week-end pour la 1ere fois de 2 séries dont j'ignorais totalement l'existence : Validé et SquidGame. Et je n'ai fichtrement aucune idée de quoi cela parle. Et quand tu dis que tu n'as jamais entendu parler on te dit "mais dans quel monde vis-tu ?" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.