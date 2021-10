Vidéo : Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angleterre) Posté par THSSS

Un camion pousse une voiture plaquée contre sa cabine sur l'autoroute M1 en Angleterre.



Vidéo (32s) : Un camion pousse une voiture





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4994 Karma: 13332 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 2 Ça aurait fini par bloquer au prochain péage Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 803 Karma: 3099 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 1 Bon Régis on recommence :



"Le polo est un sport d'équipe équestre mettant aux prises deux équipes de quatre joueurs. Les joueurs attelés sur leurs montures marquent des points par la conduite d'une balle ou en plastique ou en bois blanc dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'un maillet à long manche. Le sport traditionnel de polo se joue sur un large terrain à gazon mesurant jusqu'à 300 mètres de long ".



Donc ni avec UNE Polo, ni sur l'autoroute ! Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 615 Karma: 336 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 1 J'ai du mal à savoir si c'etait volontaire en mode road rage ?

Ou le mec ne s'en est vraiment pas apercu... musique à fond ? substance illicite ? fatigue ? Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2628 Karma: 1248 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 Et genre il a pas senti qu'il a percuté une voiture ? Il a pas vu que le camion allait moins vite ? MDR



Mon pére était routier et ça l'étonne aussi fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 108 Karma: 131 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 J'imagine la tête du constat pour expliquer ça dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2650 Karma: 6572 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 la drogue , c'est mal. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3385 Karma: 1860 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 2 Pas pratique...ça doit quand même un peu gêner l'aération du radiateur Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 658 Karma: 357 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 1 Je me demande toujours comment le conducteur fait pour ne pas s'en apercevoir ou du moins "ressentir".

Parce que la résistance que la voiture crée doit sacrément diminuer la puissance du camion au point de ressentir une différence par rapport a d'habitude non ? (comme le frein a main partiellement mit sur une voiture ?) ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1551 Karma: 2766 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 3

Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5061 Karma: 7527 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 1 C est ca de regarder son telephone en roulant. Tout ca pour repondre a une miss et lui envoyer une photo de sa teub. En mlus si il est comme moi, il doit vraiment tendre le bras pour la prendre dans son entièreté. Difficule de rouler dans ces conditions. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1199 Karma: 1846 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 Mais il a la musique à fond dans le camion ? le bruit des pneus qui crissent. Il est sourd ? Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 23 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0

Parce que tu as un trop gros ventre (ou des bras trop courts), c'est ça? ^^ vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1237 Karma: 1286 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 @Jinroh ça va tu peux encore le faire tout seul, perso il me faut 2 ou 3 personnes en plus pour y arriver. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 125 Karma: 296 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0 Un camion « Renault Modèle T » a poussé une Volkswagen Polo.

Si tu connais pas la marque du camion, suffit de demander. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2192 Karma: 2262 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0

Si tu connais pas la marque du camion, suffit de demander. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2192 Karma: 2262 Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... Re: Un camion pousse une voiture sur une autoroute (Angle... 0

Peut être qu'il ne faut pas se fier aux apparences.

