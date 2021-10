Vidéo : Comment copier coller les notes de son voisin d'amphi à la fac Posté par Koreus

Comment copier coller les notes de son voisin d'amphi à la fac ? Avec un iPhone et iOS 15 c'est un jeu d'enfant





Vidéo (15s) : Voler les notes de son voisin d'amphi avec iOS 15





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 945 Karma: 3254 Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... 3 bien joué!!! maintenant il ne reste plus qu'à apprendre WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3004 Karma: 9704 Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... 1 -voix de vieux con : on-

A mon époque il y avait du challenge à tricher et s’en sortir indemne.

-voix de vieux con : off- Paz59 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 12 Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... Re: Comment copier coller les notes de son voisin d'... 0 Oui, je passe mon temps à faire ça depuis que Lens le propose sur Android.

Fini la galère de recopier les copies d'écran des gens qui n'ont pas le courage de faire un copier/coller.

Copier texte depuis mon téléphone et il y a même une option pour envoyer le copier sur le presse papier de mon ordi.

