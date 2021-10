Vidéo : Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures projetées par le wagon de montagnes russes aquatiques Posté par THSSS

Dans un parc d'attractions en Corée du Sud, un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures de montagnes russes aquatiques



Vidéo (14s) : Homme vs Submarine Splash





VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 32 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 1 Ça n'a l'air très rigolo Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1357 Karma: 1792 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 2 L'avocat du parc va sûrement moins rigoler.

Je n'ose même pas imaginer le résultat si un enfant est juste de passage au mauvais moment.



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 802 Karma: 3096 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 2 Ce sont d'inhabituelles vagues sur les berges... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 279 Karma: 953 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 2 Le danger est absolument évident pour tout visiteur régulier de koreus. Sur cette base, on pourrait certainement défendre l'idée que regarder régulièrement koreus limite les risques d'accidents (et pas uniquement pour ceux liés à des projections de gouttelettes de cent kilos). De là à obtenir des financements en tant que site d'utilité public il n'y a qu'un pas... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 947 Karma: 3259 En ligne ! Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0 Vous navigateur est trop vieux Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 848 Karma: 996 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0 Et un petit coup du lapin en passant angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 327 Karma: 471 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0 J'ai l'impression qu'il perd connaissance et se réveille très vite avec l'eau Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1886 Karma: 1310 En ligne ! Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0

Ca c'est un warrior ! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1886 Karma: 1310 En ligne ! Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0 edit : doublon Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3384 Karma: 1857 Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... Re: Un homme essaie de tenir tête aux éclaboussures proje... 0 Heureusement pour lui que le montant de la rambarde est rembourré...

non ce n'est pas une contrepèterie



