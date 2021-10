Vidéo : Une biche traverse un peloton de cyclistes Posté par Koreus

Dans le New Jersey aux Etats-Unis, une biche a eu la mauvaise idée de traverser une route pendant le passage d'un peloton.



Vidéo (31s) : Un cycliste rencontre une biche





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chevreuil fait chuter un cycliste (Arizona) Vidéo : Moto vs Biche Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 948 Karma: 3264 En ligne ! Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 1 CHUTE Jean Paul, Chute à l'avant du peloton! Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 215 Karma: 669 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 2 Au ralenti, on dirait une biche de dessin animé. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2192 Karma: 2262 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0

@Agostino

Citation : Au ralenti, on dirait une biche de dessin animé.

En effet. Les cervidés appellent ça du biche-vélo.Citation :En effet. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3005 Karma: 9707 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0 « Biche neuve ! » ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1551 Karma: 2765 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0



il manquait un des deux panneaux... PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 196 Karma: 529 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0 Biche careful out there folks! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 890 Karma: 1802 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0 L'on remarque fort bien l'utilité du casque dans cette situation ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2245 Karma: 4829 Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes Re: Une biche traverse un peloton de cyclistes 0 Encore une qui n'a pas compris que la route appartient au cycliste. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.