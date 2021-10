Vidéo : La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste volcan du Japon Posté par THSSS

La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste volcan du Japon situé sur l’île de Kyushu.



Vidéo (1mn14s) : La spectaculaire éruption du mont Aso





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11729 Karma: 11827 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 Je me demandais à quel moment il allait enfin arrêter de filmer... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1545 Karma: 2812 En ligne ! Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0

Ames sensibles :

Afficher le spoil

C'est pas exactement pareil à proximité Là ça rigole mais au plus près ça doit beaucoup moins rigoler si y a une nuée ardente :Ames sensibles :C'est pas exactement pareil à proximité Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1894 Karma: 1313 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 Ils ont pas peur de la nuée ardente ou bien ? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3387 Karma: 1867 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 Filmer c'est bien, mais là, il était temps de plier les gaules.... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 950 Karma: 3282 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 1 La violence de l'éruption!!!



Video captures moment Japan’s Mount Aso volcano erupts #shorts mmmmh Je viens d'arriver Inscrit le: 10/9/2021 Envois: 33 Karma: 67 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 depuis que j'ai vu des docs sur l'éruption du saint helens, je flippe de ces phénomènes...



en voyant les nuages bas qui avancent, je me serais barré direct, jamais je filme ça



@ThomGamer :

c'est nécessaire cette image explicitement violente ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2653 Karma: 6578 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 213 Karma: 221 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 1 @ThomGamer

@Pyrael

Enlève ton image, on est pas sur Koreus pour voir des personnes sans vie Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 293 Karma: 274 Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 @Pyrael Signalez l'image les amis...Elle n'a clairement pas sa place sur Koreus. (Il s'agit d'une victime de l'éruption de 2014 en Indonésie :(). MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1695 Karma: 3138 En ligne ! Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... Re: La spectaculaire éruption du mont Aso, le plus vaste ... 0 Y'a un risque à trouver des pierres dans les volutes...