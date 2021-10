Vidéo : Quand une séance de tir manque de virer au drame Posté par Skwatek

Cette séance de tir dans un stand a failli virer au drame.





Vidéo (1mn20s) : Stand de tir (Fail)





Vidéo : Un AK-47 se bloque en mode auto dans un stand de tir (Las Vegas) Vidéo : Un idiot fait un selfie dans un stand de tir Vidéo : Un inconscient au stand de tir Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2653 Karma: 6579 En ligne ! Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 6



13 commentaires Auteur Conversation Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1383 Karma: 919 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 Ben même pour ceux qui maîtrisent bien hein ! Suffit qu'ils visent quelqu'un et pouf ça prend une balle. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4996 Karma: 13349 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 1

Vous navigateur est trop vieux Oh la boulette! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2035 Karma: 3477 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 2 On voit bien que c'est dangereux de filmer à la verticale un débutant qui tire. Arrêtez le massacre ! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1566 Karma: 1607 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 1 Entre la musique de BIP et la voix off de BIP, ça gâche tout.



Impressionnant quand même. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 952 Karma: 3283 En ligne ! Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 1 PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11729 Karma: 11827 En ligne ! Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 J'ai mal pour sa main ^^ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2653 Karma: 6579 En ligne ! Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 6



Lui maîtrise tout mais tout selon ses partisans Lui maîtrise tout mais tout selon ses partisans Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 292 Karma: 192 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 C’est pas un gros calibre pour un débutant? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1545 Karma: 2812 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 Le gros bras qu'on voit à côté de lui c'est pas justement l'instructeur qui est là pour éviter ça ? nonam155 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2013 Envois: 154 Karma: 87 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 @ThomGamer Et qu'est ce qu'il devrait faire ? Il aurait pu refuser qu'il utilise un si gros calibre mais bon; Maintenant qu'il est la a coté du gars? Il lui fou un main dans le cul comme une marionnette? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1545 Karma: 2812 Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame Re: Quand une séance de tir manque de virer au drame 0 @nonam155

Ne pas lui donner une arme chargée tant qu'il n'a pas une position de tir adéquate ou d'abord lui donner un calibre plus petit pour qu'il prend conscience du recul.