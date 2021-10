Vidéo : Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée (Népal) Posté par Skwatek

Un cobra accueille chaleureusement les gens à une porte d'entrée à Ghorahi, au Népal.







Vidéo (25s) : Un serpent à la porte





Vidéo : Un serpent dératiseur Vidéo : Un serpent boit à la bouteille Vidéo : Une tête de serpent avec deux mains chante « Trust in Me » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 437 Karma: 480 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 11 Du coup, c'est un serpent à sonnette ?

11 commentaires Auteur Conversation belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 437 Karma: 480 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 11 Du coup, c'est un serpent à sonnette ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11746 Karma: 11867 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 3 Il doit pas être trop emmerdé par les démarcheurs celui-là... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 893 Karma: 1804 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0 belnea C'est un cobra ! C'est un cobra ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 724 Karma: 566 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0

@PurLio

Il doit pas être trop emmerdé par les démarcheurs celui-là...



C'est sûr, surtout si il est déjà mort. Citation :C'est sûr, surtout si il est déjà mort. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 798 Karma: 1013 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 3

@Miribo

@belnea C'est un cobra ! ;)



C'est amusant que tu sois autant passé à côté de la blague ^^ Citation :C'est amusant que tu sois autant passé à côté de la blague ^^ tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2426 Karma: 3262 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 2 ça rigole pas les alarmes Verisure là bas ! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 893 Karma: 1804 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0 Mandryk d'où mon d'où mon Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7523 Karma: 3232 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0 Anti Vol ultime. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1533 Karma: 1828 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 2 Tu refermes par derrière la porte et "kouik" le cobra EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 86 Karma: 223 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0 Vous navigateur est trop vieux ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1556 Karma: 2829 Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... Re: Un cobra accueille les gens à une porte d'entrée... 0 Tu connais l'histoire de Vlan le Cobra ? C'est un cobra dans une porte et Vlan le cobra ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.