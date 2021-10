Vidéo : Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetson ONE Posté par Skwatek

Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetson ONE produit par la société suédoise Jetson.







Vidéo (3mn7s) : Le Jetson ONE





MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1698 Karma: 3139 Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... 0 Question sécurité ça craint. Pourquoi les hélices ne sont pas enfermées dans des cages de protection ? Comme les hélices des ventilateurs par exemple. Quelqu'un a une explication ? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3998 Karma: 1522 Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... 0 MYRRZINN On ne protège pas les hélices des avions ou des hélicoptères, et bien ni des quadricoptères.

Si tu en vois tu te retiens de mettre ta tête dedans, c'est tout. On ne protège pas les hélices des avions ou des hélicoptères, et bien ni des quadricoptères.Si tu en vois tu te retiens de mettre ta tête dedans, c'est tout. pravad Je viens d'arriver Inscrit le: 16/7/2017 Envois: 4 Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... 0 Le bruit que cela doit faire! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 161 Karma: 652 En ligne ! Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... 0 @-MaDJiK-



Ouais enfin un hélico n’est pas destiné à voler en ville!

Je ne sais pas si celui de la vidéo le sera un jour, mais j’imagine bien ce genre d’aéronefs sur des trajets urbains, au dessus de la circulation.

Quand on voit les difficultés rencontrées pour les automobilistes des grandes villes, ce serait génial comme truc!



Après, pour l'absence de protections, c'est peut être pour limiter le poids. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3966 Karma: 16378 En ligne ! Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... Re: Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetso... 0 On notera que c'est tout de suite plus magique avec la musique un peu envoûtante qu'avec le son original qui doit être un constant bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR