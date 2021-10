Vidéo : Un hélicoptère aide un balayeur en soufflant des feuilles mortes Posté par Skwatek

Un hélicoptère aide un balayeur qui retire des feuilles mortes sur une grande allée.





Vidéo (21s) : Un hélicoptère aide un balayeur





Quel héros ,quel sauveur ,quelle solidarité dans un tel moment de crise ! ça méritait au moins ce genre de musique épique !

En Bourgogne, les images d'un hélicoptère survolant les vignes pour éviter qu'elles ne gèlent

N'oubliez pas de faire pipi dans la douche pour la planète, hein !



En Bourgogne, les images d'un hélicoptère survolant les vignes pour éviter qu'elles ne gèlent



Tu vois mon beau hélicoptère qui t'aide dans ton travail pauvre balayeur ? Et bien si tu travailles encore plus au lieu de me regarder faire ton travail, je pourrais m'acheter un hélicoptère encore plus gros !

C'était un message du Medef

Chez moi c'est pareil : les employés de mairie qui passent le balais dans la rue alors qu'il y a 50 km/h de vent.



Ha, ce fameux souffleur à feuille... ... ... Quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert, puisqu'on doit passer après avec un râteau pour les ramasser ?

Autant passer le râteau et ramasser dès le début... Économie d'un outil, d'une pollution, d'argent, de temps, d'énergie.

... À sécher les feuilles avant de les ramasser ?

... À sécher les feuilles avant de les ramasser ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.