Vidéo : Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Posté par Ragalok

Développé par le groupe de robotique polonais Automaton Robotics, un bras bionique ressemblant à celui d'un humain est capable de soulever un haltère de 7 kilos.



Vidéo (1mn51s) : Un bras bionique soulève un haltère





Sur le même sujet :

Vidéo : Le robot Atlas fait de la gymnastique (Boston Dynamics) Vidéo : Un double amputé des bras avec des prothèses robotiques Vidéo : Kate Grey attrape une balle avec son nouveau bras bionique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 955 Karma: 3316 En ligne ! Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 13

Le magazine de la santé : bras bionique

14 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 955 Karma: 3316 En ligne ! Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 13

Le magazine de la santé : bras bionique WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3009 Karma: 9716 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 J’y mettrais pas ma … ah non la blague de beauf a déjà été faite. Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 580 Karma: 264 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 Il est commandé comment leur machin ? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 706 Karma: 860 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 @Beuleu49

C'est ça le souci : ok, c'est fluide et visuellement "très Humain" mais là il y a un ordi (ou des manettes) qui commande(nt) les actions à faire. On est encore loin de pouvoir mettre ça sur une personne ayant perdu un bras car pas de "connexion" pour diriger la main (pour moi c'est plus une main qu'un bras). Elycopter Je m'installe Inscrit le: 30/7/2015 Envois: 208 Karma: 219 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0



Autrement le résultat reste tout de même très impressionant, le réalisme des tendons est propre. On avance de plus en plus dans le domaine des prothèses et c'est beau à voir. C'est Winry qui serait contente !



Capable de soulever 7 kg avec l'assistance d'un autre bras, nan parce qu'on le voit le cut un peu...Autrement le résultat reste tout de même très impressionant, le réalisme des tendons est propre. On avance de plus en plus dans le domaine des prothèses et c'est beau à voir. C'est Winry qui serait contente ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1551 Karma: 2820 En ligne ! Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 1 Un bras humain soulève un bras bionique qui soulève 7kg Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 851 Karma: 998 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 La vidéo tournée dans un sous-sol, au dessus d’un vieil établi, rien ne fait très pro ici.

Et j’aimerais bien voir l’autre bout de ce bras bionique fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 112 Karma: 141 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 1 A voir en combien de temps ils ont réalisé ce projet. Je sens que c'est pas pour demain qu'il va marcher :s Il y en a qui font des trucs pas mal dans le sous sol de leur maison :s :s :s , en tout cas le résultat fait 'réaliste'A voir en combien de temps ils ont réalisé ce projet. Je sens que c'est pas pour demain qu'il va marcher :s lolo68 Je m'installe Inscrit le: 7/6/2016 Envois: 151 Karma: 83 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 Bien le bras mais ou va-t-on greffer le groupe hydraulique qui pilote le bras? un peu léger comment démonstration. Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 129 Karma: 115 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 joli,



dans les commentaires j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas que les muscles de la main sont dans le bras... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2424 Karma: 3258 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 Bon je suis rassuré, si un jour je perd un bras je sais que je pourrais continué d'allé pisser grâce à celui-là. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2424 Karma: 3258 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0 (Doublon) ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 341 Karma: 374 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 0

@PseudoPris

@Beuleu49

C'est ça le souci : ok, c'est fluide et visuellement "très Humain" mais là il y a un ordi (ou des manettes) qui commande(nt) les actions à faire. On est encore loin de pouvoir mettre ça sur une personne ayant perdu un bras car pas de "connexion" pour diriger la main (pour moi c'est plus une main qu'un bras).

C'est un bras dans le sens ou comme pour une main humaine tout est géré dans l'avant bras.

Donc déjà ça permettrais de remplacer une main mais si il manque aussi l'avant bras et après cela il faut "bind" chaque mouvement sur un muscle ou nerf.

Actuellement les prothèses bioniques peuvent juste ouvrir et fermer la main car c'est simple a gérer via un autre muscle (biceps en général) mais la il s'agit de faire chaque doigt.

On commence a faire des interfaces directement via le cerveau mais c'est pas pour tout de suite. Citation :C'est un bras dans le sens ou comme pour une main humaine tout est géré dans l'avant bras.Donc déjà ça permettrais de remplacer une main mais si il manque aussi l'avant bras et après cela il faut "bind" chaque mouvement sur un muscle ou nerf.Actuellement les prothèses bioniques peuvent juste ouvrir et fermer la main car c'est simple a gérer via un autre muscle (biceps en général) mais la il s'agit de faire chaque doigt.On commence a faire des interfaces directement via le cerveau mais c'est pas pour tout de suite. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5065 Karma: 7529 Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos Re: Un bras bionique soulève un haltère de 7 kilos 1 On s attendait tous a ce qu il fasse un fuck non? Dire que son premier dessin ca sera une bite... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.