Vidéo : L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère sur un camion Posté par THSSS

L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère Robinson R44 sur un camion.



Vidéo (12s) : Un hélicoptère se pose sur un camion





Sur le même sujet :

Vidéo : Un hélicoptère aide un balayeur Vidéo : Un hélicoptère se pose sur un pont à Amsterdam Vidéo : Intervention du PGHM dans le massif du Giffre (Haute-Savoie) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 307 Karma: 576 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 aaahhhh les pilotes d'épandage, que ce soit en avion ou en hélicoptère ils sont impressionnants, mais bon quand on voit le nombre de mort par an dans la profession, ils sont un peu fou aussi. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 958 Karma: 3338 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 1 Hummm... je suis le seul à penser que cette vidéo a été inversée? (je parle du sens de lecture) gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 407 Karma: 910 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 Ouep totalement inversé kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 935 Karma: 980 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 Mouais mouais mouais , à d'autres..... Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 287 Karma: 243 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 2 Mouarf facile je fait ça avec un Sparrow ou un Maverick Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3395 Karma: 1884 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 Le pilote fait son fier après avoir poussé les feuilles mortes.... Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 210 Karma: 171 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 4

@zoneh

Hummm... je suis le seul à penser que cette vidéo a été inversée? (je parle du sens de lecture)

Le mouvement de l'homme à la fin ne me semble pas inversé Citation :Le mouvement de l'homme à la fin ne me semble pas inversé SaleHistoire Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2021 Envois: 3 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 @gnarf2

Oui il est inversé.

La preuve au moment de l'atterissage, le nez de l'hélicoptère bascule trop vers l'avant, il prenait donc bien son envol.

Lorsqu'un hélicoptère atterrit dans la réalité, il cabre en arrière, pas en avant. MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 36 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 L'espèce de drone géant danois.

L'hélicoptère qui balaye.

Et maintenant un créneau version aéroporté très stylé.



Je vois que Koreus a une petite obsession pour les engins volants en ce moment! Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 198 Karma: 194 Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 1 @SaleHistoire Ce qui veut dire qu'il part et se retourne en marche arrière ?



Car il arrive dans le bon sens.



La vidéo n'est pas inversé, c'est juste un très bon pilote. Toto769 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/11/2006 Envois: 62 En ligne ! Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 1 @SaleHistoire

Normalement l'hélicoptère cabre en arrière car il avance en vers l'avant.

La il avance en "marche arrière", donc il cabre vers l'avant, pour annuler son inertie et se stabiliser



Pour moi la vidéo n'est pas inversée, il faudrait l'inverser pour voir dans l'autre sens mais ca devrai rendre encore plus étrange. Geneva Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 1209 Karma: 502 En ligne ! Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0 @SaleHistoire

Le fait de cabrer en avant ou en arrière n'a rien à voir avec le fait de décoller ou d'atterrir. Cela permet juste d'aller vers l'avant ou vers l'arrière.



Dans le cas de la vidéo c'est justement cette bascule vers l'avant qui indique qu'il compense un déplacement vers l'arrière et de ce fait prouve que la vidéo n'est pas inversée. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 471 Karma: 550 En ligne ! Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 1 SaleHistoire Il se penche tout simplement du coté opposé à son inertie.

La vidéo n'est sûrement PAS inversé, les ondulations de t-shirt son dans le bon sens, l'hésitation de son pied est bien avant de le poser et non après, il regarde l'hélico avant de passer et non après, et surtout il pose sa main d'appui avant de poser le pied !

En inversant cette vidéo on voit bien que l'autre sens cloche en regardant le type au sol: il retire sa main d'appui avant de lever le pied, son pied reste hésitant pour rien, son t-shirt ondule vers le haut..

https://kapwi.ng/c/Jpd2OEGMCT

C'est juste un putain de bel atterissage. Il se penche tout simplement du coté opposé à son inertie.La vidéo n'est sûrement PAS inversé, les ondulations de t-shirt son dans le bon sens, l'hésitation de son pied est bien avant de le poser et non après, il regarde l'hélico avant de passer et non après, et surtout il pose sa main d'appui avant de poser le pied !En inversant cette vidéo on voit bien que l'autre sens cloche en regardant le type au sol: il retire sa main d'appui avant de lever le pied, son pied reste hésitant pour rien, son t-shirt ondule vers le haut..C'est juste un putain de bel atterissage. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 369 Karma: 187 En ligne ! Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... Re: L'atterrissage avec classe d'un hélicoptère... 0

@zoneh

Hummm... je suis le seul à penser que cette vidéo a été inversée? (je parle du sens de lecture)

Pareil Citation :Pareil Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.