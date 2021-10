Vidéo : Un gardien de football tacle violemment un joueur au cou (Tunisie) Posté par PurLio

Lors du match entre l'Espérance Tunis (Tunisie) et Al-Ittihad Tripoli (Lybie), pour le compte du 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, le gardien de l'équipe visiteuse, Muad Ellafi, a réalisé une sortie pour le moins physique devant Hamdou Elhouni. Vous vous souvenez de Schumacher et Battiston ? Je préviens, ça pique. Le score, qui était déjà de 1-0 pour Tunis au moment du choc, n'a plus évolué et bien entendu, Ellafi a été exclu.



Vidéo (34s) : Un gardien de foot tacle un joueur au cou





Sur le même sujet :

Vidéo : Tacle assassin de Paulo Otávio Vidéo : Le footballeur Stéphane Mbia insulté en chanson dans sa vidéo de présentation Vidéo : La technique d'un gardien de but provocateur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 638 Karma: 296 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 6 @mawt1 Tout est dit : il pourrait au moins avoir l'humanité de se rendre compte de ce geste ultra dangereux et s'occuper de sa victime plutôt que d'invectiver l'arbitre. Une suspension définitive des terrains de foot ne serait pas de trop.

11 commentaires Auteur Conversation Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3178 Karma: 3952 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 3 Cette tentative de meurtre mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6227 Karma: 1799 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 4 Le gardien il va s'obstiner avec l'arbitre avant d'aller voir le joueur..! MatPy Je m'installe Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 140 Karma: 189 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 4 Le mec qui va intimider l’arbitre après ça… Ça me dégoûte ! Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 638 Karma: 296 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 6 @mawt1 Tout est dit : il pourrait au moins avoir l'humanité de se rendre compte de ce geste ultra dangereux et s'occuper de sa victime plutôt que d'invectiver l'arbitre. Une suspension définitive des terrains de foot ne serait pas de trop. Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 112 Karma: 653 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 3 J'espère que l'espérance sportive de cette andouille de Muad Ellafi s'arrête immédiatement ! Franchement, ça mérite une visite guidée des prisons libyennes. kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 936 Karma: 983 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 4 Ellafi exprès !!! SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 17 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 0 Headshot! Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 583 Karma: 1009 Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 2

@Groscisco

@mawt1 Tout est dit : il pourrait au moins avoir l'humanité de se rendre compte de ce geste ultra dangereux et s'occuper de sa victime plutôt que d'invectiver l'arbitre. Une suspension définitive des terrains de foot ne serait pas de trop.



Je crois bien que c'est ça le pire, s'opposer à la sanction alors que bon... Citation :Je crois bien que c'est ça le pire, s'opposer à la sanction alors que bon... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1567 Karma: 1614 En ligne ! Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 0 Je regarde très très rarement les matchs, quelque sport que ce soit... mais il me semble qu'il n'y a qu'au foot qu'on voit ce comportement minable à l'égard des arbitres. Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1904 Karma: 1326 En ligne ! Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... Re: Un gardien de football tacle violemment un joueur au ... 0 @Schau La boxe aussi. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.