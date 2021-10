Vidéo : Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Posté par Skwatek

Des hamsters participent aux jeux de la série « Squid Game ».







Vidéo (13mn52s) : « Squid Game » avec des hamsters





Sur le même sujet :

Vidéo : Un réveil Squid Game Vidéo : Tiny Hamster is a Giant Monster Vidéo : L'évasion de Mister Hamster Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1089 Karma: 1743 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 10





(voir à 11:45) Un peu long mais franchement ça valait le coup ne serait-ce que pour cette séquence qui m'a fait mourir de rire(voir à 11:45)

11 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11758 Karma: 11889 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Et donc, le 456, c'est @Koreus ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3018 Karma: 9777 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Merci @Koreus d’essayer de nous initier au cinéma de tes compatriotes mais 13 minutes c’est beaucoup trop long. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2664 Karma: 6614 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 mignon mais 60 fois trop long pour moi. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 85 Karma: 443 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 C'est assez original comme spoiler!



Comme mes VDD, ne connaissant pas la série, 13 min à voir des hamsters en cage, c'est long! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1089 Karma: 1743 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 10





(voir à 11:45) Un peu long mais franchement ça valait le coup ne serait-ce que pour cette séquence qui m'a fait mourir de rire(voir à 11:45) Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5898 Karma: 5679 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 En musique de fond, il eût fallu qu'ils missent :



Guy Béart - A Amsterdam (Audio Officiel)



La vache ! Ma phrase est à chier. PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 24 Karma: 88 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 La série est bien mais faut quand même se calmer, laissons ces pauvres hamsters tranquilles ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 707 Karma: 1632 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Ce qui est dérangeant avec cette chaîne Ytb c'est qu'elle présente toujours l'animal comme un moyen de spectacle et a aucun moment on ne on voit une affection réciproque ou leur quotidien, lieu de vie, de repos etc.

On voit seulement plusieurs hamsters progresser sans que l'on ne connaissance vraiment leurs conditions. Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 80 Karma: 217 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Les animaux ne sont pas des jouets.



Les faire tomber meme si ca semble de pas tres haut c'est debile et cruel, les hamsters c'est pas des bestioles qui sont habituées a grimper.



bref cette video est vraiment pas terrible Slyver Je viens d'arriver Inscrit le: 1/6/2013 Envois: 66 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Il y a des gens qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à faire des vidéos de hamsters....

Et il y a des gens qui ont du temps pour les regarder..(dont je fais partie ^^, pas entièrement quand même comme mes vdd)

On en est vraiment arrivé là ? qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 72 Karma: 163 Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters Re: Les jeux de la série « Squid Game » avec des hamsters 0 Heureusement la hype commence à retomber parce que on nous avait pas autant gonflé avec une série depuis game of thrones je crois bien Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.