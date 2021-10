Vidéo : Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Posté par Koreus

Avez-vous déjà vu un charançon girafe, une espèce de coléoptères à long cou ?



Vidéo (5mn34s) : Charançon girafe





Top commentaires KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 120 Karma: 1149 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 21 Maintenant, oui. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 248 Karma: 955 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 9 Tout est long chez lui même sa vidéo

19 commentaires Auteur Conversation KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 120 Karma: 1149 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 21 Maintenant, oui. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 963 Karma: 3354 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 2 Vous connaissez l'histoire de Flap-Flap le charançon? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 813 Karma: 3141 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 2



Avez-vous déjà vu un Pierre-Jean Chalançon, une espèce de brocanteur à poils longs ? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3398 Karma: 1891 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Pratique quand il doit atteindre les étagères du haut PierrotLeloup Je viens d'arriver Inscrit le: 18/10/2012 Envois: 32 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 les guides locaux l'appelle " Caterpillar" Eternil Je viens d'arriver Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 99 Karma: 179 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 5min34 de pas grand chose… limite une photo suffisait. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1554 Karma: 2784 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0



Voler un distributeur de billets avec une pelleteuse c'est plus discret que le modele classique pour voler un D.A.B... orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 228 Karma: 727 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 1 C'est fascinant, on dirait que ça provient d'une autre planète !

Mais j'ai quand même un peu vomi o: PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 712 Karma: 864 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 1 Un entomologiste peut-il nous donner l'avantage sélectif de ce long cou ? Car je n'y vois qu'un inconvénient pour l'instant. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 248 Karma: 955 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 9 Tout est long chez lui même sa vidéo xTremePower Je m'installe Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 382 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 @Chrys77 ben non car tu peux juste les voir les etageres du haut:p xTremePower Je m'installe Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 382 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 @PseudoPris a avoir la plus grosse:p daoka Je suis accro Inscrit le: 15/4/2015 Envois: 1100 Karma: 192 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7531 Karma: 3235 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Qu'elle en est la cause naturelle pour cet avantage ?



Manger plus haut et plus loin ? Faire des vidéos dessus ?





Édit :. J'ai eu ça sur Wikipédia



Ce cou disproportionné lui sert à combattre lors de véritables joutes pour une femelle[3]. Sa taille variant selon le sexe du charançon marque un dimorphisme sexuel très présent. plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 946 Karma: 1681 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 @PseudoPris Il y a un dimorphisme sexuel assez important chez cette espèce, la femelle n'ayant pas un cou aussi long que le mâle. Comme souvent dans ce cas, c'est lié à la sélection sexuelle (en l'occurence pour les joutes entre mâles lors de la parade nuptiale), qui peut sélectionner des caractères pas forcément très avantageux du point de vue de la sélection naturelle. C'est l'équivalent de la corne des scarabées rhinocéros ou des mandibules du lucane cerf-volant. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1705 Karma: 3157 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Le morpion lui, est un coléocouil. Ce phtirius inguinalis a la particularité de changer souvent de sexe. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 712 Karma: 864 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 @plopplopplop Merci.

Mais ça je le savais, Tu as oublié l'exemple sur lequel Darwin s'est arraché les cheveux : la paon.

Mais même pour la sélection sexuelle je vois bien plus d'inconvénient que d'apport.

... Au moins pour le rhinocéros et la lucane y'a une fonction défensive. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 729 Karma: 573 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Il est ridicule.



Il passe quand même la vidéo à se caresser, un petit "âmes sensibles aurait été adapté"... ^^ saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 100 Karma: 134 Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? Re: Avez-vous déjà vu un charançon girafe ? 0 Il passe quand même la vidéo à se caresser, un petit "âmes sensibles aurait été adapté"... ^^