Vidéo : Quand tu braques une station-service avec le mauvais client (États-Unis) Posté par Staffie

Un ancien soldat de l'armée américaine désarme un braqueur dans une station-service à Yuma, en Arizona.



Vidéo (8s) : Un ancien soldat américain désarme un braqueur





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 811 Karma: 3125 Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 1 Ca fait du bien ce genre de vidéo ! nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 248 Karma: 264 Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 3 "14 ans" ... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1239 Karma: 1288 Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 1 faut quand même pas avoir de cul pour tomber sur Rambo dans la 1ère supérette venue WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3013 Karma: 9733 En ligne ! Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 2 Moi ce qui m'impressionne c'est la rapidité de réflexion et d'exécution. L'autre jour ma chérie s'est vautré sous mes yeux, je l'ai regardé faire sa cabriole et ce n'est qu'au second « aie » que j'ai eu la présence d'esprit de lui demander si elle allait bien. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 44851 Karma: 21966 En ligne ! Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 0

@WeWereOnABreak

Moi ce qui m’impressionne c’est la rapidité de réflexion et d'exécution. L’autre jour ma chérie s’est vautré sous mes yeux, je l'ai regardé faire sa cabriole et ce n’est qu’au second « aie » que j’ai eu la présence d’esprit de lui demander si elle allait bien.



Si 30 secondes se sont écoulées entre les deux "Aïe", on peut en effet conclure à un certain manque de vivacité de ta part. ^^ WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3013 Karma: 9733 En ligne ! Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 0 @Skwatek 30 secondes je pense pas, après le temps passe vite et j'étais ébahi par le spectacle qu'elle me proposait. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5894 Karma: 5675 En ligne ! Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... Re: Quand tu braques une station-service avec le mauvais ... 0 @WeWereOnABreak

Il ne faut pas trop regarder certains films.



Y'a t'il un flic pour sauver la reine

Y'a t'il un flic pour sauver la reine

Regarder à 1.30.