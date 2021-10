Vidéo : Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Paris Posté par Korky

C'est officiel, il y a à présent un « Chemin de Traverse » à Paris ! Ce sont les fans d'Harry Potter qui vont être contents !





Vidéo (1mn2s) : Chemin de Traverse à Paris





Quand la matrice est en maintenance c’est tout à fait normal Citation :Quand la matrice est en maintenance c’est tout à fait normal Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9688 Karma: 918 Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... 0 J'hésite sérieusement entre incompétence ou bienveillance de la part du service de l'urbanisation Chdo971 Je m'installe Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 105 Karma: 357 Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... 2



J’avais RIEN COMPRIS haha!!

D'habitude la description aide à comprendre la vidéo! Mais la c'était l'inverse!!J'avais RIEN COMPRIS haha!!N'empêche c'est bien drôle comme situation!

Par contre ça va dealer de la poutre poudre de cheminette dans le coin hein.



Le panneau va être un lieu de visite pour touriste ou tout le monde voudra son selfie. Intentionnellement ou pas c'est une réussite. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 665 Karma: 1178 Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... Re: Un panneau « Chemin de Traverse » dans le 19ème à Par... 0 @pac75 Tu peux être Chef 3 étoiles et parfois avoir envie de te faire des plats de merde comme des burgers ou des coquillettes au beurre. Les deux ne sont pas incompatibles !