Vidéo : Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de Paturia (Bangladesh) Posté par Skwatek

Le chavirage d'un ferry dans le fleuve Padma alors qu'il accoste à l'embarcadère de Paturia, au Bangladesh.





Vidéo (5mn33s) : Chavirage d'un ferry





Vidéo : Chavirage impressionnant d'un trimaran Vidéo : Un bateau de sauvetage à redressement automatique Vidéo : Un navire coule deux plateformes d'amarrage dans un port

21 commentaires Auteur Conversation Goto38 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 32 Karma: 57 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 3 Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2042 Karma: 3497 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 5 Le fleuve Padma ? J'en fais chavirer alors ! GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 451 Karma: 914 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 9 Je pense que s'il crie plus fort ca aidera encore plus... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 729 Karma: 573 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 1 Ils pourraient chuchoter au lieu de crier comme des malades. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1013 Karma: 907 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 11 vu l'état du rafiot, c'est étonnant qu'il n'ait pas coulé avant... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2042 Karma: 3497 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 La panique est totalement improductive. Comme pour ce routier qui a bloqué tous les véhicules derrière lui, alors qu'il pouvait passer à gauche. kaporalhart Je suis accro Inscrit le: 9/2/2011 Envois: 864 Karma: 732 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 2 Low-Costa Concordia Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 813 Karma: 3141 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 1 C'était Francesco Schettino à la barre ? GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1201 Karma: 1851 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 5 Un bateau tout neuf. Quel gâchis yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 199 Karma: 116 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 j'ai cru qu'ils jetaient des sacs de course vides mais c'était des gilets de sauvetage ^^



mais non c'est un remake de inception made in Bangladesh ^^ pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6854 Karma: 2067 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 Y'a de la maitrise à la manœuvre.. ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 237 Karma: 293 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 Haha, en tout cas j'ai bien rigolé, merci beaucoup ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3018 Karma: 9777 En ligne ! Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 3 Le zero victime relève du miracle avec tout ce foutoir. Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 639 Karma: 340 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 Oh putain la décharge de stress que procurent les 2 premières minutes... Truc de ouf !

D'autant plus qu'il soit probable qu'un paquet des ces gens soient :

- sans savoir nager

- assez c.. pour rester dans leur bagnole

- les 2 à la fois

- obi-wan camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 756 Karma: 2701 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 1 Au moins, je recevrai ma prise USB à temps, c'est déjà ça de sauvé (3mn50) Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3183 Karma: 3988 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 2 Hermes Je m'installe Inscrit le: 20/3/2013 Envois: 165 Karma: 115 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 1 Plusieurs réactions :

- C'est filmé avec les pieds, surtout au début, mais circonstance atténuante : c'est en horizontal.

- Elle est grande la clé USB. Elle doit contenir pas mal de GB.

- Ça me rappelle un film du commandant Cousteau en 1956 : "Le monde du silence".

- Pas de victime ? Pourtant il y a plein de badauds qui se sont mis en danger. Comme quoi ça ne sert à rien les périmètres de sécurité des polices occidentales ( non, je déconne... )

- Finalement, ce bateau n'est pas réellement une féerie... Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2201 Karma: 2268 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 1



Il semble ne pas savoir qu'il filme. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 646 Karma: 677 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 alors qu'ils auraient tous pu se mettre a la barriere droite pour faire contrepoids eldoctor Je viens d'arriver Inscrit le: 28/10/2021 Envois: 2 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 heureusement ,le plan anti pollution a été déclenché !!!!!!

polution ZERO . Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5066 Karma: 7530 Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... Re: Le chavirage d'un ferry à l'embarcadère de ... 0 Le voyage commence bien alors..