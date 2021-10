Vidéo : Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mètres Posté par Skwatek

Quatre jeunes hommes travaillent en équipe pour grimper sur un mur de 5 mètres de haut.







Vidéo (1mn) : Travail d'équipe pour grimper sur un mur





Vidéo : Spider-Man Challenge Vidéo : Travail d'équipe de ratons laveurs pour monter sur un mur Vidéo : La police vietnamienne escalade un immeuble avec une perche

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 965 Karma: 3369 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 17 Qui va redescendre chercher le pull qu'il balance à 0:30? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3400 Karma: 1905 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 14

Citation : Qui va redescendre chercher le pull qu'il balance à 0:30?



Celui qui filme Citation :Celui qui filme

14 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 965 Karma: 3369 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 17 Qui va redescendre chercher le pull qu'il balance à 0:30? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3400 Karma: 1905 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 14

Citation : Qui va redescendre chercher le pull qu'il balance à 0:30?



Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 894 Karma: 1806 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

Doivent pas apprécier le passage des murs ceux là.



zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 965 Karma: 3369 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 1 @Chrys77 non, il ne peux pas djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 20 Karma: 58 En ligne ! Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 7

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Le poteau !!

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2665 Karma: 6620 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 2 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3019 Karma: 9782 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 2

On est pas des fourmis, c'est beau à voir



Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 243 Karma: 101 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

@WeWereOnABreak

C'est ça l'abnégation dans un collectif... d'après les oligarches communistes.

@WeWereOnABreak

On est pas des fourmis, c’est beau à voir







Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 702 Karma: 418 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

@djerbien

Le poteau !!

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

j'ai pensé comme toi, sauf que je me disais que le dernier allait les troller en montant seul par le poteau mais même pas

@djerbien

Le poteau !!

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué



Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7532 Karma: 3236 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0 Hop recommencez le pull est rester en bas. djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 20 Karma: 58 En ligne ! Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

@dtclulu

tu te balades avec une échelle toi ?

@dtclulu



UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 903 Karma: 857 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

@djerbien

Perso non, mais je n'escalade pas des murs de 4m de haut.

@djerbien

Citation :

@dtclulu



@dtclulu tu te balades avec une échelle toi ?



bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 474 Karma: 565 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0 @Uatuu Juste remarque, c'est bien l'abnégation dans le collectif. En quoi rester derrière est en soi triste ? ça ne l'est pas, il suffit de le réaliser. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6855 Karma: 2068 Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur de 5 mè... 0

@Miribo

Doivent pas apprécier le passage des murs ceux là.

Faut être assez perturbé pour trouver à répondre ça sur une vidéo pareille...

@Miribo





Doivent pas apprécier le passage des murs ceux là.

