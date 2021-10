Vidéo : L'excuse d'un automobiliste arrêté pour excès de vitesse sur une autoroute Posté par Skwatek

L'excuse d'un automobiliste arrêté par les CRS de l'autoroute pour un gros excès de vitesse.







Vidéo (41s) : L'excuse d'un automobiliste arrêté pour excès de vitesse





Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3402 Karma: 1924 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 9

Et ça c'est sa voiture

18 commentaires Auteur Conversation tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 982 Karma: 966 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 1 idiocracy de Mike Judge (2006) LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5008 Karma: 13405 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Faut croire que le caca poussait vraiment fort pour atteindre les 146 km/h (ou alors c'est juste une excuse de merde) WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3021 Karma: 9781 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 - Commandant Fuca, un excès de vitesse, on fait quoi ?

- Laissez couler. Bobby_sixkiller Je viens d'arriver Inscrit le: 25/12/2017 Envois: 32 Karma: 69 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 2 Excuse à chier mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6236 Karma: 1830 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 à 146 le caca resté bloqué au fond par la force G, donc c'est légitime. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3402 Karma: 1924 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 9

Et ça c'est sa voiture poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3233 Karma: 944 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Du coup le policier est clément ? L'excuse a fonctionné ? Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 611 Karma: 897 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Il pourrait aussi utiliser l'excuse de la femme enceinte ? Peut-être que ça sa marcher. Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 75 Karma: 281 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 2



C'est la vie des gens qu'on joue... On parle pas de 96 sur une route à 90 (EDIT: dans ce cas-là, l'excès

de vitesse (6,5% de la vitesse totale) pouvant découler d'une inattention passagère de 2-3 secondes, si l'excuse est considérée valable, pourquoi pas).



"Monsieur vous alliez à une vitesse extrêmement dangereuse pour vous ainsi que pour les autres usagers, mais votre excuse m'a bien fait rire, circulez !". Honteux.



Pour rappel:



Citation : Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h

- Amende de 1 500 euros ;

- Retrait de 6 points sur permis de conduire ;

- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni « permis blanc ») ;

- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 3 ans au plus ;

- Confiscation possible du véhicule si le conducteur en est le propriétaire ;

- Amende de 1 500 euros ;

- Retrait de 6 points sur permis de conduire ;

- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni « permis blanc ») ;

- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 3 ans au plus ;

- Confiscation possible du véhicule si le conducteur en est le propriétaire ;

- Accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Super... C'est sûr qu'en étant clément avec les gens qui sont 56 km/h au-dessus de la limitation de vitesse on est pas sortis de l'auberge.C'est la vie des gens qu'on joue... On parle pas de 96 sur une route à 90 (EDIT: dans ce cas-là, l'excèsde vitesse (6,5% de la vitesse totale) pouvant découler d'une inattention passagère de 2-3 secondes, si l'excuse est considérée valable, pourquoi pas)."Monsieur vous alliez à une vitesse extrêmement dangereuse pour vous ainsi que pour les autres usagers, mais votre excuse m'a bien fait rire, circulez !". Honteux.Pour rappel:Citation : Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5902 Karma: 5680 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 @poiuytreza525

Oui : c'est dans le besoin qu'on reconnait ses vrais amis. Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 35 Karma: 276 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 "Ah c'est pour faire caca ! Suivez nous monsieur on va vous escorter !" pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 358 Karma: 687 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Dans cette situation à la place du gendarme j'aurais demandé à voir la trace de frein. AntiRageux Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 34 Karma: 97 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Moi ça me paraît crédible et honnête. Ça n'excuse rien mais je peux comprendre l'urgence du truc. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3185 Karma: 4008 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 2



Le gars qui rentre chez lui après avoir grillé 2 feux rouges, 3 Stops et écrasé une vieille : EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 732 Karma: 586 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 2

@Ustost

@Ustost

Peut-être que ça sa marcher. ;-)



Beau combo Citation :Beau combo Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4149 Karma: 4734 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Pousser un peu sur l'accélérateur car ça pousse en bas c'est déjà arrivé à plein de monde j'en suis certain mais peut être pas au point de faire un tel excès de vitesse par contre. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1570 Karma: 1624 Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... Re: L'excuse d'un automobiliste arrêté pour exc... 0 Si j'ai vraiment envie de chier, je m'arrête à une station service. Ou, mieux, je fais ça au boulot sur les heures payées, avant de rentrer chez moi.



Mais c'est clair que je ne roule pas à 1-4-6-k-m-/-h sur une route à 90. J'ai vraiment pas envie d'être secouru après un accident avec plein de merde au cul.



Irresponsable cet automobiliste. Bien d'accord avec @Minuit !