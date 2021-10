Vidéo : Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (Afrique) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un gnou est attaqué par un crocodile en traversant la rivière Mara dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya, avec son troupeau.





Vidéo (2mn10s) : Un crocodile attaque un gnou





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme attaqué par un alligator Vidéo : Un hippopotame aide un gnou attaqué par un crocodile (Kruger) Vidéo : Wildebeest Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5020 Karma: 13424 Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... 0 Excellent! Un animal sauvage mange à sa faim!











(bah oui, n'en déplaise à certains, c'est ainsi la vie!) Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3971 Karma: 16425 En ligne ! Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... 0 C'est rude la nature, quand même... FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 184 Karma: 263 Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... 0 Ok les gars on peut y aller ! Il est en train de bouffer ce con de Régis. AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1711 Karma: 843 En ligne ! Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... Re: Un crocodile attaque un gnou traversant une rivière (... 0 @LeFreund On peut déplorer davantage la noyade d'un gnou que l'arrachage d'une touffe d'herbe, non ?

La nature est régulée ainsi, soit, mais c'est tout de même déplorable. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.