Vidéo : Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Posté par Koreus

Le comédien Griff Pippin interviewe un golfeur japonais surnommé Tiger.



Vidéo (35s) : La meilleure interview de golf de tous les temps





Sur le même sujet :

Vidéo : Un présentateur a une crise de fou rire Vidéo : Griezmann et Rami racontent leur journée avant la finale du Mondial Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation joanne204 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/4/2015 Envois: 74 Karma: 119 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 0



Au Japon, faire des interviews bizarres est le deuxième sport national EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 736 Karma: 597 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 2 Ce n'est pas tout le monde qui a envie de se faire chier à apprendre une autre langue que la sienne... pook404 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2007 Envois: 41 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 0

@joanne204

Au Japon, faire des interviews bizarres est le deuxième sport national





Les interviews de Munenori Kawasaki sont hilarantes! Citation :Les interviews de Munenori Kawasaki sont hilarantes! Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 258 Karma: 263 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 2 volontaire ou non, c'est une stratégie efficace pour éviter les journalistes Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3410 Karma: 1967 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 0 pfff, nul ce comédien, il comprend rien au japonais... Serbitoo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 61 Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 0 Toujours marrant de voir un Japonais et un Américain. Les deux antipodes du respect interculturel. Même si je ne déplore pas spécialement le comportement du comédien, il est même au dessus de la moyenne. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5069 Karma: 7530 En ligne ! Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais Re: Griff Pippin interviewe un golfeur japonais 0 Comme quoi, interviewer c est un metier. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.