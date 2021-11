Vidéo : Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skatepark Posté par Koreus

Aux Etats-Unis, un homme s'est amusé avec une moto à 3 roues dans un skatepark.



Vidéo (56s) : Faire le malin avec un Can-Am dans un skatepark





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1565 Karma: 2838 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 1 C'est quoi qu'il a pas compris dans le mot Skatepark ? C'est park c'est ça ? Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 306 Karma: 194 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 3 Qui fait le malin, tombe dans le ravin ! robiwan Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 66 Karma: 463 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0 On fait comment pour débloquer ce véhicule dans Tony hawks pro skater 2? Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 457 Karma: 319 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0 Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Tony Hawk, mais je crois que cette figure est un Grab McFly Double Christ. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2247 Karma: 4828 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 3



"Bien fait pour sa gueule !"



On est tous d'accord pour un petit :"Bien fait pour sa gueule !" ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1565 Karma: 2838 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 1

@robiwan

On fait comment pour débloquer ce véhicule dans Tony hawks pro skater 2?



Il faut débloquer l'officier Dick et réussir à faire un quadruple backflip mallgrab dans le Bowl de Marseille, là tu déclenches un événement où des jeunes de banlieue viennent faire un rodéo urbain dans le skatepark, t'as plus qu'a grinder sur la tête de l'un d'eux et lui piquer son CanAm.

Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2160 Karma: 207 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0

@Dudujones

Qui fait le malin, tombe dans le ravin !



Qui fait le malin, tombe dans le… skatepark ! VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 35 Karma: 54 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0 skate -park WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3022 Karma: 9789 En ligne ! Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0 Cet instinct de survie qui consiste à rester agrippé coute que coute à son guidon … l'humain est beau. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3411 Karma: 1976 Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... Re: Il s'amuse à rouler avec un Can-Am dans un skate... 0 un homme s'est amusé avec une moto à 3 roues dans un skatepark.

s'est amusé...mais pas longtemps



Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier