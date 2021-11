Vidéo : La première bande-annonce de la série Star Wars « The Book of Boba Fett » Posté par Koreus

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de la série Star Wars « Le Livre de Boba Fett »



Vidéo (1mn48s) : Le Livre de Boba Fett (Trailer)





Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 249 Karma: 961 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 1 Perso je préfère attendre le spin-off de la série "le Livre de Boba Fett" kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2248 Karma: 4836 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 1



Je me suis arrêté là, et pourtant je sens que je vais en entendre parler toute ma vie.



De là à dire que c'est un peu chiant... J'ai regardé la première trilogie de Star wars : "les anciens".Je me suis arrêté là, et pourtant je sens que je vais en entendre parler toute ma vie.De là à dire que c'est un peu chiant... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4151 Karma: 4736 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 1 A la réalisation on a des vrais fans de l'univers Star Wars donc ce sera mieux que les derniers films. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2669 Karma: 6630 En ligne ! Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0 on a une série , le mandalorien , dont tout le monde attend la suite et ils nous pondent ça...



star wars , une franchise à fric ? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3412 Karma: 1976 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0 dtclulu

Citation : star wars , une franchise à fric ?



Un peu comme toutes les franchises, non ?



Je précise, je ne suis pas fan de Star Wars, je regarde comme (presque) tout le monde Citation :Un peu comme toutes les franchises, non ?Je précise, je ne suis pas fan de Star Wars, je regarde comme (presque) tout le monde pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 491 Karma: 323 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0

@dtclulu

on a une série , le mandalorien , dont tout le monde attend la suite et ils nous pondent ça...



star wars , une franchise à fric ?



C'est le but d'une franchise Citation :C'est le but d'une franchise Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 461 Karma: 871 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0 Tiens, une nouvelle barquette micro-ondable tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2429 Karma: 3266 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0 Il est pas mandalorien Boba fett? Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 76 Karma: 303 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0

@tryfax

Il est pas mandalorien Boba fett?



Du tout, c'est un clone offert par les généticiens de Kamino à Jango fett (qui sert de base génétique à tous les clones, et qui n'est pas mandalorien). Citation :Du tout, c'est un clone offert par les généticiens de Kamino à Jango fett (qui sert de base génétique à tous les clones, et qui n'est pas mandalorien). tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2429 Karma: 3266 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0 @Minuit ah oui voila merci. il porte juste l'armure de son père ça me reviens. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1566 Karma: 2838 Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... Re: La première bande-annonce de la série Star Wars « The... 0

@Kwisatz

Perso je préfère attendre le spin-off de la série "le Livre de Boba Fett"



@Chrys77 @pit07 je voulais dire pompe ...