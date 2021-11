Vidéo : Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archives RTS) Posté par Maitre_Cube

Le témoignage d'un automobiliste qui a réussi à convaincre un jeune forcené de se rendre après avoir tiré des coups de feu au cours d'une nuit à Yverdon-les-Bains, en Suisse, en 1976.



Vidéo (2mn46s) : Un héros modeste en 1976 (Archives RTS)





LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5048 Karma: 13477 En ligne ! Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 0 A ce qu'il parait, le jeune s'appelait "Alec" et rêvait de faire du cinéma Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 656 Karma: 691 Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 4 Il devait avoir le bon profil au bon moment, pour ne pas s'être fait tirer dessus. Mais comme il est tres calme et posée, c'est assez rassurant.



"y m'a lancé une grenade, pis la goupilleuh. mais elle est tombée sous le siege de l'Alfa, c'était marrant quoi, les explosions. J'ai pris le joint de culasse dans l'oeil, mais rien de grave, 1h d'intervention, quoi!" Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 818 Karma: 3166 En ligne ! Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 2 Il te raconte ça comme il te raconterait qu'il a demandé une baguette pas trop cuite chez le boulanger et pis qu'au final, bah elle était un peu trop cuite quoi... "C'était marrant..." Hahaha dingue ! On devrait mettre sa photo pour illustrer l'expression "sang froid" EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 740 Karma: 610 En ligne ! Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 0 Les Suisses ont un sang-froid légendaire...





Ovomaltine 2 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1569 Karma: 2842 Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 0 Y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, bon le bon chasseur il voit une voiture au loin sur l'autoroute, il tire, le mauvais chasseur lui il est en ville et il jette son fusil au premier venu. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 411 Karma: 920 En ligne ! Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... Re: Le témoignage d'un héros modeste en 1976 (Archiv... 0 - May keski vouleyeu?

- Jsé po, y tirey d'partou ça m'a ben fey mal einh



- May keski vouleyeu?

- Jsé po, y avait un couto hein, et y'a eu des morts tantôt à la banque einh



- May keski vouleyeu?

- Jsé po, l'gamin il a aussi tué l'bijoutier lo einh



