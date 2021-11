Vidéo : Un rétrécissement provoque une série d'accidents dans une rue (Angleterre) Posté par THSSS

Un rétrécissement provoque une série d'accidents dans une rue à Watford, en Angleterre. C'est le garagiste du coin qui doit être content !







Vidéo (1mn29s) : Rétrécissement accidentogène dans une rue





Sur le même sujet :

Vidéo : Virage accidentogène pendant un rallye Vidéo : Véhicules vs Nids de poule Vidéo : Camions vs Pont Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3426 Karma: 1994 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 6 )



Ah ouais quand même..faut viser juste et pas avoir une grosse caisse...



Si y'avait pas ce buisson pile devant, on verrait mieux ! (ce qui coinceAh ouais quand même..faut viser juste et pas avoir une grosse caisse...

17 commentaires Auteur Conversation Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 587 Karma: 1021 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 4 Le procès contre la mairie est pour quand ? Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 224 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 En tout cas le but recherché est atteint, les véhicules ralentissent. Bon après ils se prennent quand même le trottoirs. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 453 Karma: 931 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 1 J'ai beau être matinale, j'ai pas compris... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3426 Karma: 1994 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 6 )



Ah ouais quand même..faut viser juste et pas avoir une grosse caisse...



Si y'avait pas ce buisson pile devant, on verrait mieux ! (ce qui coinceAh ouais quand même..faut viser juste et pas avoir une grosse caisse... Chdo971 Je m'installe Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 106 Karma: 364 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 1



Pour enfin voir ce qui se cache derrière ce foutu buisson! Pour les curieux comme moi, voici le lien Google Maps de l’endroit: https://goo.gl/maps/ux9eonnBeF7U4pp6A Pour enfin voir ce qui se cache derrière ce foutu buisson! Yelena Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2016 Envois: 39 En ligne ! Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 Attention à la mousse ! djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 21 Karma: 63 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 1

https://www.google.com/search?q=woodmere+avenue







https://www.google.com/maps/@51.6755148,-0.3794276,3a,44.3y,33.88h,74.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGrt298iiLHVcx1gQYT5Gug!2e0!7i16384!8i8192 Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 44901 Karma: 22071 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 La camionnette a tout donné ! vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1244 Karma: 1324 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0

l'emplacement en question

https://www.google.fr/maps/@51.6756271,-0.3793085,3a,75y,224.14h,75.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5l3XZKs56KYVsWKN9RvFtw!2e0!7i16384!8i8192 1.98m pour passer... ça laisse peu de margel'emplacement en question Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 130 Karma: 317 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1688 Karma: 1072 En ligne ! Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 1 Vous parlez d'1m98 mais sur le panneau il est marqué 2m10...



Mais quand je vois là photo de la ford fiesta blanche, c'est pas 2m10 mais moins que çà étant donné que la largeur de la ford fiesta est de 1m61. tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 203 Karma: 155 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 La violence des impacts, même à faible vitesse. On comprend mieux après avoir jeté un œil sur le lien street view ci-dessus.

Les bons gros poteaux en métal qui longent le bord du trottoir, il pouvait pas les mettre légèrement à l'intérieur pour que les voitures tapent le trottoir avant les poteaux. dave8888 Je m'installe Inscrit le: 24/2/2005 Envois: 210 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 2 En gros, faut prendre la voie de bus pour sauver sa voiture! yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 202 Karma: 118 Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 les motards passent ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2255 Karma: 4871 En ligne ! Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0

@Angeus

Vous parlez d'1m98 mais sur le panneau il est marqué 2m10...



Mais quand je vois là photo de la ford fiesta blanche, c'est pas 2m10 mais moins que çà étant donné que la largeur de la ford fiesta est de 1m61.



Je me suis fait la même réflexion sur la largeur de la rue et le panneau.



Par contre, concernant la voiture, c'est probablement une Focus break (SW) et pour le coup elle fait : 1m85 de large. Citation :Je me suis fait la même réflexion sur la largeur de la rue et le panneau.Par contre, concernant la voiture, c'est probablement une Focus break (SW) et pour le coup elle fait : 1m85 de large. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 187 Karma: 264 En ligne ! Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... Re: Un rétrécissement provoque une série d'accidents... 0 Quand je regarde la vidéo, je me pose quand même des questions. A certains moment, oui, on peut imaginer que le véhicule monte sur un trottoir ou butte sur un poteau, mais à d'autres instants c'est comme s'il y avait une borne mobile qui se soulevait de terre !



Ne me dites pas que la restriction de chaussée est seule responsable. Jamais vu un truc pareil... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.