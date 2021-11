Vidéo : « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Posté par Skwatek

Le skieur acrobatique italien Markus Eder réalise des descentes spectaculaires depuis les hauts sommets de Zermatt, en Suisse.





Vidéo (10mn1s) : « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder





Sur le même sujet :

Vidéo : Descente du Stelvio avec Markus Eder (POV) Vidéo : Ski au Lioran sans remontées mécaniques Vidéo : Hors Piste



Markus Eder's The Ultimate Run - The Most Insane Ski Run Ever Imagined fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 125 Karma: 146 Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder 0 Son niveau de ski est correct ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1580 Karma: 2859 Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder 1

Ce que je m'imagine faire dans la vidéo, ce que ça donne réellement en vrai : kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2260 Karma: 4884 Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder 3

@fabiolerusse

Son niveau de ski est correct :)





Je pense qu'on est tous d'accord :



Allez ! C'est Validé !



...On lui donne son Ourson d'or !



Citation :Je pense qu'on est tous d'accord :Allez ! C'est Validé !...On lui donne son Ourson d'or ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2260 Karma: 4884 Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder 2 ) pour cette vidéo :



- Les prises de vues, la luminosité, le parcours, les figures... Tout est hyper propre !



Même la musique est bien !



Ils atteignent un niveau de perfection vraiment élevé je trouve !



Blague à part, ils ont atteint des sommets () pour cette vidéo :- Les prises de vues, la luminosité, le parcours, les figures... Tout est hyper propre !Même la musique est bien !Ils atteignent un niveau de perfection vraiment élevé je trouve !Respect ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2676 Karma: 6678 Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder Re: « The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder 0 j'imagine même pas comme il doit se faire chier sur une piste verte ...