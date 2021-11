Vidéo : Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique après une césarienne Posté par Koreus

Ames sensibles s'abstenir



En Argentine, un bébé est né dans sa poche de liquide amniotique après une césarienne. Un type de naissance assez rare, seulement un cas sur 80 000.



Vidéo (1mn27s) : Un bébé dans sa poche de liquide amniotique





Vidéo : Accouchement en 3D Vidéo : Un bébé est né dans son sac amniotique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 320 Karma: 468 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0

What The Cut : C'est Dégueulasse La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1643355



guymen What The Cut : C'est Dégueulasse Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6512 Karma: 3264 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 3 guymen ça s'apelle la vie ça s'apelle la vie GenralTOW Je viens d'arriver Inscrit le: 15/9/2020 Envois: 8 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 2 Absolument magnifique ! Et assez terrifiant en même temps. De voir le cordon comme ça... Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 533 Karma: 742 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 Jusqu'à la 55ème seconde ça va.. mais après le p'tit coup de ciseaux, j'étais à deux doigts de gerber. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 164 Karma: 658 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 4 Perso je trouve ça génial de pouvoir voir comment est logé le bébé avant la naissance! Impressionnant même !

Et puis ça change des boules à neige avec la Tour Eiffel dedans!

Et puis ça change des boules à neige avec la Tour Eiffel dedans! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4883 Karma: 3964 En ligne ! Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 Toute la douceur du praticien n'enlévera pas la douleur de la 1ère inspiration qui décolle les alvéoles et brûle les bronches.



Bienvenue petit bonhomme (ou bonne fem... ha non c'est bien un garçon), félicitations madame! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 743 Karma: 618 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 3 On y était tous.

Avant de devenir des dégénérés.



Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 59 Karma: 91 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 Faut appeler Sigourney en dirait une larve de xénomorphe dans son œuf. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2431 Karma: 3267 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 ça vous ennuie si j'vomis? EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 87 Karma: 224 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3431 Karma: 2048 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0 Pour de bon, c'est rarissime de pouvoir voir ça. bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 93 Karma: 367 Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... Re: Un bébé nait dans sa poche de liquide amniotique aprè... 0