Vidéo : Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le perron de l’Élysée Posté par Skwatek

Invité au déjeuner des porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, un militaire s'amuse à faire le poirier sur le perron de l’Élysée.





Vidéo (19s) : Un militaire fait le poirier sur le perron de l’Élysée





Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3435 Karma: 2062 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 8 Le gars a t-il été mis à pied ? Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 155 Karma: 69 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 0 Chrys77 Très bonne celle là !! Très bonne celle là !! BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 430 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 2 Le respect bon sang... le respect... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16008 Karma: 22138 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 1 « Vas-y Roger, je te parie 50 balles que t'oseras pas faire le poirier à l'Élysée ! » forto Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 172 Karma: 173 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 1 Jusqu'où va-t-on descendre? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6259 Karma: 1864 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 1 "prenez pas de photos prenez pas de photos, faut pas que les gens sachent"



Et bim sur Koreus!





Aussi imaginez peut-être que le mot "Koreus" est arrivé aux plus hautes discussions de l'État :

- Monsieur le président... mauvaise nouvelle.. la vidéo a été publiée en article sur Koreus

- Koréquoi? MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 40 Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 0

@Chrys77

Le gars a t-il été mis à pied ? :-)



Il n'a pas gardé les pieds sur terre et va se retrouver avec un coup de pied au c*l! Citation :Il n'a pas gardé les pieds sur terre et va se retrouver avec un coup de pied au c*l! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1495 Karma: 4111 En ligne ! Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... Re: Un militaire s'amuse à faire le poirier sur le p... 1 Rappelez-vous...





Avec la femme à coté qui fait des selfies... Ces deux là ne semblent pas habités par l'esprit solennel de la commémoration