Vidéo : Instant karma pour un automobiliste sur une route à Ris-Orangis Posté par Skwatek

Instant karma pour un automobiliste qui se place dangereusement devant un camion sur une route à Ris-Orangis.







Vidéo (58s) : Instant karma pour un automobiliste à Ris-Orangis





lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 548 Karma: 643 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0 Pourquoi le chauffeur du camion klaxonne à 0:09, alors que la voiture est sur son côté gauche ?

J'imagine que leur altercation a commencé plus tôt... MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1713 Karma: 3169 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 1 Verbalisation méritée. C'est la faute des motards qui ont constaté l'infraction. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1581 Karma: 2863 En ligne ! Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0

J'imagine que leur altercation a commencé plus tôt... MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1713 Karma: 3169 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 1 Verbalisation méritée. C'est la faute des motards qui ont constaté l'infraction. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1581 Karma: 2863 En ligne ! Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0

@lsdYoYo

Pourquoi le chauffeur du camion klaxonne à 0:09, alors que la voiture est sur son côté gauche ?

J'imagine que leur altercation a commencé plus tôt...



Vu la configuration de la route, le camion a du faire un dépassement mais respecte les limitations de vitesse (de toute façon la plupart des camions français sont bridés) donc l'autre derrière s'est excité pour rien...



Maintenant j'ai la flemme d'aller voir si le camion a le droit de faire un dépassement ici mais du peu qu'on voit ça a l'air d'un chauffeur routier tranquille. Citation :Vu la configuration de la route, le camion a du faire un dépassement mais respecte les limitations de vitesse (de toute façon la plupart des camions français sont bridés) donc l'autre derrière s'est excité pour rien...Maintenant j'ai la flemme d'aller voir si le camion a le droit de faire un dépassement ici mais du peu qu'on voit ça a l'air d'un chauffeur routier tranquille. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3029 Karma: 9814 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0



Un pouce en l’air pour cette vidéo ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5088 Karma: 7604 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0 Si ca avait pu m'arriver y a 2 jours...et y a 4 jours aussi. Et y a une semaine...attends y a aussi 3 fois le m...j ai pas le courage de compter en fait Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5918 Karma: 5695 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 2 @Jinroh

Si c'est pour choper un ulcère, c'est pas la peine; ma grand-mère disait : " bien faire et laisser braire ". marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 434 Karma: 682 Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0 1.5 m, on a dit ! Turbigo Je suis accro Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 1861 Karma: 1277 En ligne ! Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... Re: Instant karma pour un automobiliste sur une route à R... 0 (je précise)

Encore un "gros-cul" de m...e ! Il pourrait pas circuler la nuit plutôt que de faire ch... les gens qui bossent ?

Mais que fais la police ?

[Mode ironie Off]



Selon une étude, les Français ont les pires comportements au volant en Europe