Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°452 un zap de 56 vidéos insolites

J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5120 Karma: 13693

Re: Bon weekend avec Koreusity n°452 un zap de 56 vidéos ... Re: Bon weekend avec Koreusity n°452 un zap de 56 vidéos ... 0 Turbigo pour le Koreu-zic-loto!



Sinon, bien fait pour le kéké qui met la marche arrière dans les fails.



C'est triste pour le coyotte, à mon avis c'est à cause d'un piège illégal qu'il a perdu sa patte.



Et sinon trop drôle le chien avec la poubelle encore sur lui Bravo @pour le Koreu-zic-loto!Sinon, bien fait pour le kéké qui met la marche arrière dans les fails.C'est triste pour le coyotte, à mon avis c'est à cause d'un piège illégal qu'il a perdu sa patte.Et sinon trop drôle le chien avec la poubelle encore sur lui